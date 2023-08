Suspendieron los piquetes: ¿a qué acuerdo llegaron las organizaciones?

Remarcaron que las medidas se suspendieron por los compromisos asumidos desde el gobierno neuquino. Por un lado, con la entrega puntual de alimentos y, por el otro, por la continuidad de los convenios de obras.

“Se establece la continuidad para todo el año de las y los 740 compañeros que se encuentran trabajando en obras. Al garantizarse la continuidad, las medidas de hoy se suspenden, entendiendo que hay una solución en este aspecto”, indicaron.

No obstante, advirtieron que se quedarán “en alerta y movilización teniendo en cuenta que no es la primera vez que el gobierno realiza un compromiso que después no cumple”.