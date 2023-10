Tarifazo en Plottier: el agua potable llega a los 4500 pesos mensuales

El Concejo Deliberante aprobó un aumento del 41% para el servicio, que no aumentaba desde diciembre del año pasado. Tres concejales no lo apoyaron.

cooperativa de agua

Desde la tribuna los trabajadores, junto al presidente de la cooperativa Walter Montane, pusieron presión para que los concejales aprueben este incremento, que según informaron de eso dependía el normal funcionamiento de la cooperativa y el pago de sus salarios.

El aumento contó con el apoyo de la mayoría de los concejales y el rechazo de solo tres: Matías Ramos (Evolución), Marisa Torres San Juan (Movimiento Ciudadano Activa) y Malena Resa (Comunidad).

"La aprobación del aumento del servicio de agua se aprobó sin la presentación de los balances contables de la Cooperativa de Agua, que justifiquen la necesidad del mismo, dejando a los vecinos y vecinas de Plottier en una situación de vulnerabilidad económica. La documentación proporcionada por la cooperativa solo incluyó los gastos fijos, de funcionamiento y operativos, omitiendo información crucial sobre ingresos, cantidad de asociados y personal, y obras ejecutadas de forma privada a loteadores de grandes montos", afirmó Ramos a LMNeuquén.

canilla agua (1).jpg

El concejal consideró que fue una sesión bastante "dura" en donde los concejales que no acompañan este tipo de aumento la tuvieron "complicada" por la presencia de los operarios de la cooperativa. "Nosotros no estamos en contra de los operarios, sino en defensa de los bolsillos de los vecinos y vecinas", destacó.

El aumento fue aprobado por los concejales del MPN Marcelo Di Peto, Sergio Soto, Fabián Pino, Elizabeth Dziadek ; Claudio Pinilla, Luis Montero, Claudio Silvero (SiemPre); Benjamín Ventura (Nuevo Plottier) y Andrea Tubio (FdT).

"Vemos con mucha preocupación un nuevo aumento de la tarifa. Nosotros entendemos que las cooperativas no deben ganar dinero, pero esa información no la tenemos por la falta de presentación de documentación", aseveró Ramos durante la sesión, y agregó: "Hay que cambiar la tarifa plana, que no distingue entre diferentes niveles de consumo y condiciones de vida de los vecinos por lo que un vecino de un barrio privado que llena la pileta con agua de la red paga lo mismo que una familia en el barrio Alzogaray, que en enero te llaman para decirte que no les llega el agua potable”.

concejo deliberante plottier gentileza

Según el cuadro tarifario aprobado, los grandes consumidores pasarán a pagar una tarifa mensual de 25.380 pesos, las instituciones 32.080 pesos y la tarifa comercial es de 25380 pesos.

Por su parte, Malena Resa contó que en la sesión del jueves pasado además aprobaron el convenio marco para que se puedan garantizar los fondos de Provincia al Municipio para pagar los sueldos y aguinaldos de los trabajadores municipales.

El aumento previo del agua en Plottier

La cooperativa de Agua Potable de Plottier tiene acordado dos incrementos de su tarifa al año y el que va a aplicarse desde septiembre tendría que haberse tratado en julio pasado. El anterior aumento había sido aprobado en diciembre del 2022 cuando la tarifa tuvo un aumento del 39% a partir del 1 de enero de este año.

La aprobación de este nuevo incremento fue acompañada por los concejales del bloque de SIEMPRE, el Interbloque MPN-Mejor Plottier, Frente de Todos, Plottier Fuerza y Compromiso, y Nuevo Plottier.

En ese momento y hasta la actualidad la tarifa mensual fue de 3170 pesos con un servicio de 1/2". En esa oportunidad fueron los mismos tres concejales que no apoyaron el aumento y reclamaron mayor información a la cooperativa sobre su situación económica.