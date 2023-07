Tensión en el Gastronómico: bronca por el desalojo a una familia

Uno de los vecinos desalojados le tiró toda la bronca a Sitramune. "Me denuncia el secretario general de mi propio gremio", indicó.

Se informó que el procedimiento se llevó a cabo sin sobresaltos, más allá del malestar evidente que presentaban los ocupantes, en una vivienda ubicada en calles Mozart y Río Pulmarí. Uno de ellos, reconocido como Diego Erbin, responsabilizó a Sitramune de lo sucedido. "Santiago Baudino es el que me denuncia, el secretario general de mi propio gremio", tiró el hombre, en diálogo con Canal 7.

Comisaría 18 Gran Neuquén

También acudieron al lugar agentes de salud del hospital público y algunos bomberos, quienes desarrollaron otras diligencias de rigor.

El vecino desalojado aseguró haber permanecido en esa vivienda 20 años. "El gremio Sitramune es el que me está desalojando, yo soy empleado municipal y no me quieren vender la casa ni hacer el descuento de sueldo", enfatizó el hombre. Aseveró también que al momento de ingresar al domicilio el lugar "era un aguantadero" y añadió: "Yo construí dos habitaciones y refaccionamos todo".

Previo al desalojo, vivía Erbin junto a su pareja, un niño de 12 años y un bebé. Ahora, indicaron, se quedaron sin techo y no tienen dónde ir.

La circulación vehicular se interrumpió 100 metros a la redonda en torno al desalojo que pudo desarrollarse sin mayores inconvenientes.