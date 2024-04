Tesorera del casino robó plata de las apuestas y zafó con una probation

Ruleta casino .jpg

Núñez fue imputada por el delito de “administración fraudulenta” y en una audiencia realizada el 15 de septiembre de 2022 se le concedió la suspensión de juicio a prueba, mecanismo judicial también conocido como probation, que incluyó una batería de medidas de comportamiento que debía acatar por el término de un año.

Entre ellas debía devolver a la firma $70.000 en 10 cuotas de $7.000. Además, tuvo que someterse al control de la Unidad Especializada de la Oficina Judicial de Viedma con presentaciones bimestrales; fijar domicilio y no mudarlo sin comunicarlo previamente; no cometer nuevos delitos y no consumir drogas ni abusar de bebidas alcohólicas en la vía pública.

En caso de no cumplir las medidas ordenadas, la pena hubiese sido de cumplimiento efectivo, según se desprende de la sentencia judicial en su contra.

Cumplió las pautas establecidas

En una nueva audiencia efectuada días atrás, el defensor Oficial Rodrigo Martínez solicitó que se declare la extinción de la acción penal y se le dicte el sobreseimiento a la imputada porque había cumplido todas las pautas impuestas en el plazo ordenado y no cometió otros delitos.

La fiscal del caso, Eugenia Vallejos, no se opuso a ese planteo, mientras que el abogado que representó la querella, Leonel Herrera Montovio reiteró, como lo hizo a lo largo del proceso, que buscaban llevar la causa a juicio y que se condene a la mujer, pero que ello no fue posible por el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba.

El juez de Garantía, Juan Pedro Puntel dictó el sobreseimiento dado que se cumplieron todos los requerimientos legales que autorizan esa decisión. Destacó que la imputada “ha cumplido con las condiciones impuestas dentro del plazo otorgado para ello” en referencia a las reglas de conducta fijadas en la suspensión de juicio a prueba.

El magistrado, además, declaró que el proceso “no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado la imputada”.

Cómo se aplica la suspensión del juicio a prueba

El juez Puntel explicó en su fallo la aplicación de la suspención de juicio a prueba. Indicó que el Código Procesal Penal Río Negro en el Artículo 14 describe que "Los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social".

Mientras que el Artículo 98 puntualiza que la suspensión del juicio a prueba en la persecución penal se contempla cuando "no se trate de un delito doloso imputado a un funcionario público ejecutado en ejercicio de sus funciones". Cumplido ese requerimiento las partes "podrán pedir su aplicación desde el inicio mismo del caso, hasta la apertura del caso a juicio (...)".

En la audiencia de suspensión, a pedido de las partes el juez resolverá las reglas de conductas, a cargo del imputado fijando la forma de control y el plazo de cumplimiento. Mientras que "el control del cumplimiento de las reglas de conducta para la suspensión del proceso a prueba estará a cargo de una Oficina Judicial especializada, que dejará constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas y dará noticia a las partes de aquellas situaciones que pudieran dar base a una modificación o revocación del instituto".