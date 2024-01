Tiene una grave enfermedad y denuncia que el PAMI le niega la medicación que necesita

En diálogo con LU5 , Raúl contó que está internado desde el 29 de noviembre, "es un hospital en el que me recibieron muy bien, los médicos, los enfermeros, en este momento puedo estar hablando porque ellos me están manteniendo con vida", señaló.

El 23 de noviembre le descubrieron la enfermedad, se trata de una falla en su médula ósea que no le permite trabajar correctamente. "En estos momentos no tengo defensas, me tienen que trasfundir todo el tiempo glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, para poder mantenerme estabilizado", explicó.

En dos ocasiones el PAMI se ha negado a brindarle la medicación y relató que su hematóloga le dijo que la necesita para que la médula se reactive y pueda generar todo lo que su cuerpo necesita.

"No se cual es el motivo por el cual se niegan a darme la medicación, en un principio aseguraban que esa medicación la tenían acá en el hospital pero es mentira, no la tienen, sino ya me hubiesen hecho el tratamiento. Yo creería que pasa por lo económico, es una medicación con un costo elevado. Quiero creer que es por eso", comentó el paciente.

Son cuatro medicamentos los que se requieren para el tratamiento, y, si su cuerpo recibe la medicación y la tolera, Raúl puede volver a su casa y retomar la normalidad de su vida.

"Para el PAMI yo soy un número más, un número que les está siendo caro. Yo dejé de trabajar en mayo del 2023, tengo 66 años y aporté 34 años ininterrumpidos, pero me están fallando" resaltó.

Emocionado, agradeció al hospital y dijo que quienes lo atienden son los que lo mantienen con vida y le dan la fuerza para seguir luchando. "Yo quiero vivir, quiero estar unos años mas con mi familia", afirmó.

"Gracias a dios tengo un temperamento fuerte, trato de que esto no me bajonee, estoy luchando para estar bien, aparte todos los médicos y los enfermeros que se juegan por mí y me mantienen con vida, trato de luchar de igual a igual con ellos, porque me quieren ver bien. Lo necesitan también para que cuando llegue, el tratamiento sea efectivo", finalizó.