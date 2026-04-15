Trabajadores de Flybondi en pie de guerra tras cobrar medio sueldo: el reclamo en Neuquén

Empleados de Neuquén denunciaron falta de respuestas de la empresa y preocupación económica. El mes pasado les habían ofrecido un retiro voluntario.

Los trabajadores de la aerolínea low cost Flybondi atraviesan días de incertidumbre y preocupación luego de haber cobrado solo el 50% de sus salarios correspondientes a marzo. La situación, que impacta de lleno en la economía de decenas de familias, se agravó tras un comunicado oficial de la empresa en el que admitieron no tener una fecha confirmada para completar los pagos.

El pasado 10 de abril, los empleados recibieron únicamente la mitad de sus haberes , sin precisiones sobre cuándo percibirán el monto restante. La noticia no solo generó malestar, sino también angustia entre quienes dependen de ese ingreso para afrontar gastos básicos como alquileres, servicios y deudas.

“Este mes no cobramos. El viernes pasado nos depositaron solo la mitad del sueldo y no sabemos cuándo van a pagar el resto”, contó a LM Neuquén un trabajador de la empresa que pidió mantener su identidad en reserva.

El empleado se desempeña desde hace más de dos años en la firma y forma parte de un grupo de aproximadamente 25 personas en la región, entre agentes de tránsito y operadores de rampa. Dijo que las azafatas y pilotos son todos de Buenos Aires.

flybondi avion

Según detalló, la incertidumbre comenzó días antes del depósito, cuando recibieron un correo corporativo en el que la compañía advertía que no podía garantizar el pago de los salarios en tiempo y forma. “Ahí nos enteramos que no sabían cuándo nos iban a pagar. Fue una sorpresa muy grande”, relató.

El mensaje enviado por el área de Recursos Humanos de la empresa reconocía la gravedad del escenario. “Nos encontramos en la difícil situación de informarles que hasta el momento no contamos con una fecha confirmada de pago de los sueldos de marzo”, indicaba el comunicado. Además, la empresa sostuvo que estaba “trabajando activamente para regularizar la situación lo antes posible”, aunque sin brindar mayores precisiones.

La problemática no distingue jerarquías dentro de la compañía. “Afecta a todos, desde gerentes hasta el resto del personal”, aseguró el trabajador consultado. Sin embargo, en el caso de las bases del interior del país, el impacto parece ser aún más directo. “Acá somos pocos, pero hay compañeros que no pueden ni siquiera ir a trabajar porque no tienen plata para el colectivo”, explicó.

Flybondi vuelos cancelados

El testimonio también da cuenta del estrés que atraviesan muchas familias. “Hay padres que están muy complicados. Algunos tienen que pagar alquiler, otros tarjetas. Esto genera mucha angustia”, sostuvo.

En paralelo, los empleados buscaron respuestas a través del gremio que los nuclea, aunque hasta el momento no obtuvieron definiciones concretas. “Nos contactamos con el sindicato, pero no nos dieron respuestas claras. Ayer hubo una reunión que duró varias horas, pero no nos dijeron nada. Solo que tienen medidas para tomar, pero no cuáles”, indicó.

La falta de certezas profundiza el malestar. Para este martes, estaba prevista una nueva reunión entre representantes gremiales y la empresa, en Buenos Aires, donde se espera que haya algún avance respecto al cronograma de pagos.

Retiro voluntario

El trabajador neuquino contó que el mes pasado les ofrecieron un retiro voluntario para que dejen sus puestos de trabajo con una indemnización, aunque según aclaró ninguno de los trabajadores de Neuquén accedieron a este beneficio. Si varios lo pidieron pero finalmente no se los dieron, aseguró.

“Nos enteramos que a los que no les renovaron el contrato les pagaron todo. Eso también genera bronca”, expresó el empleado.

En la comunicación que recibieron los invitaron a hacer un retiro voluntario, aunque según dijo el trabajador solo accedieron azafatas. "Algunos de nosotros nos postulamos igual, pero no nos lo aprobaron”, explicó. En su caso particular, el trabajador aseguró que había considerado la opción: “Me ofrecían el 50% del sueldo durante seis meses más la indemnización, pero al final no se concretó”.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa siendo el denominador común entre los empleados. “Estamos esperando que la empresa se digne a dar una respuesta”, resumió.

El denunciante aseguró que la misma situación de demoras en el pago de los salarios de marzo se repitió en todo el país por lo que no saben cuál es el presente financiero de la compañía.