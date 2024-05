Trabajan en la Ruta 23 para garantizar su transitabilidad

Desde el organismo provincial recordaron que no se pueden repasar los caminos durante la lluvia fuerte o nevada, sin generar daño a la calzada. En tanto, se esperan nevadas y fuertes vientos para la noche de este lunes en la zona de Rahe- Aluminé, por lo que se sugiere tener extrema precaución para circular y consultar con la DPV o las autoridades locales el estado de las rutas.

ruta 23 Los automovilistas se quejaron por las condiciones en las que se encontraba la Ruta 23.

En el Tramo I entre Litrán y Pino Hachado, se realizó el despeje de nieve hasta la zona conocida como Mallín Chileno, donde la cantidad de nieve caída no permitió seguir con el avance a Pino Hachado. En el tramo II entre Litrán y Puesto Jara se repasó y realizaron aporte de materiales.

Además, en el tramo de Rahue a Pilo Lil, se estuvo trabajando desde el viernes y reforzando con material los primeros seis kilómetros desde Pilo Lil.

En el Tramo Rahue – Aluminé, un sector de aproximadamente de 20 kilómetros, se estuvo repasando el terreno, que ya cuenta con 12 kilómetros de ripio y obra.

nieve transitabilidad.jpg Se retomarán los trabajos cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Mejor conectividad

El Gobierno provincial ratificó que la Ruta Provincial Nº 23 es uno de los ejes de las inversiones viales de la provincia. Se trata de una ruta clave para el transporte y el turismo que permite unir sur-norte, desde Junín de los Andes hasta Pino Hachado, recorriendo algo más de 200 kilómetros, pasando por Aluminé y Villa Pehuenia. Además, une tres pasos internacionales importantes, dos de ellos asfaltados y uno próximo a serlo como son Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

El nuevo financiamiento aprobado por la Legislatura neuquina permitirá avanzar sobre los 18 kilómetros faltantes desde la entrada al Parque Nacional Lanín hasta el límite con Chile.

La ruta ya cuenta con 50 kilómetros de asfalto, desde Junín de los Andes hasta Pilo Lil, de los cuales 35 kilómetros entre el río Malleo (con su nuevo puente) y Pilo Lil fueron inaugurados durante el verano 2024. El tramo entre el puesto Rahue y Aluminé, tiene un sector que está siendo recuperado en un importante trabajo por administración llevado adelante por la DPV.

Ruta 231- vialidad nacional- estado ruta- nieve-3.jpg Gentileza Vialidad Nacional

Cuáles son las recomendaciones para transitar

Pese a que, este lunes, todas las rutas de Neuquén se encontraban transitables con precaución, la secretaria de Emergencias Médicas y Gestión de Riesgos de la Provincia, Luciana Ortiz Luna, pidió: "En primer lugar, si no tienen que salir obligatoriamente, no lo hagan. Segundo, lleven agua caliente en sus vehículos, ropa para abrigarse si se tuviera que quedar. Palas, uno no suele llevar palas en el vehículo, guantes para protegerse si hay que poner las cadenas".

"Es obligatorio llevar cadenas y saber ponerlas, antes de subir al vehículo practiquen como hacerlo. Si nos vamos a desplazarnos de un lugar a otro, avisar, dar la hora de salida y la eventual hora de llegada para, en caso de que tengan un contratiempo, poder salir a asistirlos y conocer su ruta", concluyó.