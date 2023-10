Tragedia del Ejército: bronca por la acusación contra la conductora del camión

En diálogo con LU5, Gerez detalló que del informe surge que "los líquidos hidráulicos estaban bien, no había fugas". En tanto, se advirtió "una diferencia de registro de frenos", pero aclaró que "la falla no incidió ni fue la causal". Y subrayó: "El camión tenía una posibilidad de freno buena". Respecto a la velocidad, el camión circulaba a 42.7 kilómetros por hora y cayó unos 10 metros. "No es mucho, pero si uno ve la zona en la que fue el accidente, un camión de esa magnitud va rápido", marcó Gerez, quien luego confirmó que avanzan en "la posibilidad de que el accidente se haya producido por una impericia en la conductora".

Desde que ocurrió el hecho, familiares de las víctimas fatales realizaron diversas marchas para exigir justicia y apuntaron contra la cúpula del Ejército. Andrés Gutiérrez, el tío de Oscar Morales, manifestó que la conductora del camión no es culpable. "No deben crucificar a esta compañera de los chicos, ella es una víctima más de este terrible accidente por negligencia de estos señores. Pedimos que esa chica no sea sancionada y que no la culpen para lavarse las manos ellos, para darnos un culpable a las familias de los cuatro fallecidos", aseveró el pasado lunes, cuando dio a conocer que el mediático abogado Fernando Burlando será representante legal de su familia y de la familia Román.