Transformaron una casa abandonada en un restó para comer ramen en Neuquén: por qué se ha hecho popular

Comer en Shirogami es un poco también conocer a Shiro , el lobo siberiano blanco del joven cocinero Luis Martínez (34). Hay una historia muy linda en la trastienda del nuevo restó que abrió en calle Elordi 366 luego de transformar una casa de 60 años, completamente abandonada, allí donde ahora se come ramen casero, el plato de fideos japonés que gana popularidad en esta ciudad y en el mundo.

"Shirogami significa acero blanco, el acero que se usa para hacer cuchillos en Japón. Al separar la palabra en dos, Shiro es blanco y Gami, la hoja de cuchillo. Yo soy cocinero y trabajo con cuchillos. Mi padre me regaló a Shiro cuando en 2023 me reencontré con él después de 15 años de no vernos. Era un cachorro y se convirtió en mi gran aliado. Mi perro, mi mascota, mi animal espiritual. Llegó a mi vida sin yo pedirlo y es mi inspiración. Todo Shirogami se lo dedico a él", expresó Luis.