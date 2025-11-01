Tristeza en Covunco tras la muerte del soldado en Bariloche: tenía 27 años y estaba por ser papá

La muerte del cabo Ulises Hernán Rivas , de 27 años, ha generado un profundo impacto en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 10 y en el Ejército Argentino.

Su fallecimiento ha sido un golpe emocional para sus compañeros y superiores, que recuerdan su juventud, su entusiasmo y su dedicación al servicio. La noticia de su lamentable y dolorosa desaparición física ha recorrido las filas de la institución con asiento en Covunco, generando un sentimiento de tristeza y conmoción en todos los que lo conocieron.

La autopsia realizada este viernes en el Hospital Privado Regional de Bariloche determinó que la causa de la muerte fue una muerte súbita irreversible , similar a la que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en situaciones cotidianas. A pesar de los esfuerzos médicos y de los 40 minutos de reanimación, no fue posible salvar la vida del joven suboficial.

Dos años

El cabo Rivas, oriundo de la provincia de Santa Fe, se había unido al RIM 10 en el año 2023 y estaba realizando el exigente curso de Cazadores de Montaña de manera voluntaria. Su pérdida ha generado un profundo dolor en la unidad, donde era muy querido por sus compañeros.

De acuerdo a fuentes vinculadas al RIM 10 y ante las consultas de LM Neuquén se pudo conocer que la familia del infortunado suboficial ha decidido cremar sus restos, y el Regimiento le rendirá honores, por su muerte en acto de servicio, este domingo en la Escuela Militar de Montaña de Bariloche. Para esto está previsto el viaje de una comisión militar encabezada por el jefe de la unidad, teniente coronel Ezequiel Benítez y el segundo jefe, mayor Mauro Salari.

Más dolor

La pareja del Cabo Rivas, una suboficial del Ejército de Zapala, se encuentra embarazada de unos 6 meses, lo que agrega tristeza adicional a esta ya dolorosa situación. Según las mismas fuentes, la joven revista como cabo oficinista en el Batallón de Apoyo Logístico “Neuquén”, emplazado en la vecina ciudad de Zapala.

El RIM 10, conocido como el Guardián Patagónico de la Independencia Nacional, se encuentra hoy de duelo y brindó su apoyo a la familia del efectivo en estos momentos difíciles. La pérdida de un joven y prometedor suboficial, que prestaba servicios en la Compañía de Infantería “A” es un recordatorio de la importancia de valorar la vida y la dedicación de aquellos que sirven en las fuerzas armadas.

Rivas falleció a primera hora de la mañana de este jueves después de ser rescatado de la piscina del Club Pehuenes en Bariloche, donde estaba realizando actividades de flotación como parte de un curso de Cazadores de Montaña. Tras su rescate, el cabo reaccionó y vomitó, y recibió asistencia con RCP. Fue evacuado al Hospital Privado Regional de Bariloche, donde falleció a las 08:40 después de 40 minutos de intentos de reanimación.