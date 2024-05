Un bombero puso a resguardo a un motociclista irlandés que se accidentó

“Entre Las Lajas y Zapala nos encontramos con un accidente, donde estaba involucrada una camioneta y una moto de alta cilindrada”, contó Fuentealba en contacto con LMNeuquén. Siguió diciendo que “al momento, obviamente me bajé a prestar los primeros auxilios. El motociclista se encontraba consciente y refería un fuerte dolor en uno de sus brazos. Los automovilistas que estaban en el lugar lo habían tapado por el frío y el viento. En todo momento lo asistimos hasta que llegó la ambulancia del hospital de Las Lajas”. Además del operativo participaron después efectivos del Escuadrón 31 de Gendarmería y Comisaría 27 de Las Lajas.

Sobre la dinámica del accidente que se produjo esta tarde en un sitio de prolongada recta cerca de las 14 horas, entre los sectores conocidos como Corral de Piedra y Cerro Cara del Indio, el bombero voluntario refirió que “por lo que nos contó el conductor de la camioneta Toyota Hilux, el motociclista detuvo su marcha sobre la cinta asfáltica aparentemente por el viento, ya que en ese momento estaba muy fuerte, y no se percató que venía la camioneta atrás, la cual lo colisiona por alcance” . Según lo reportó más tarde el comisario Sergio Pincheira, jefe la comisaría 27 de Las Lajas, sobre el rodado menor se pudo determinar que se trató de una motocicleta Marca Yamaha, Modelo XT 660 conducida por un hombre mayor de edad, de nacionalidad Irlandesa (Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte).

Al respecto Fuentealba comentó que el conductor era un joven de 21 años que respondía al nombre de Tom y que no hablaba una palabra en español. “Por suerte el acompañante del conductor de la camioneta Hilux hablaba inglés y nos sirvió de traductor”. Con ese activo a favor pudieron saber que el motociclista era un turista “viajero del mundo” y que actualmente tenía como destino el país de Colombia. Sobre su accionar dijo que “primeramente fue ver el estado en que se encontraba. Al notar que el mismo estaba consciente, después ver las lesiones que pudiera tener, que fue el golpe en su lado derecho más precisamente en su brazo”. Relató además que la moto sufrió importantes daños materiales como así la camioneta tuvo roturas en la parte frontal. “Incluso sufrió daños en partes del motor”, acotó.

bombero taquimilan (1).jpg El motociclista se encuentra en buen estado y sin lesiones de gravedad.

La función del bombero voluntario

En los últimos días los bomberos voluntarios de la provincia han estado en el centro de la escena por el valiente accionar que han tenido en el rescate y asistencia a varias personas afectadas por el temporal de lluvia, viento y nieve. Hoy fue el turno del cabo Diego Fuentealba, que hace 18 años pertenece a la fuerza bomberil. Consultado por sus sensaciones de participar como protagonista de la asistencia del motociclista accidentado dijo que “son decisiones que se toman rápido en el momento. Sin dudas siempre estamos predispuestos a ayudar al prójimo y está no fue la excepción. Al ver vehículos, dijimos un accidente. Al llegar al lugar me bajé, me puse guantes, que manejamos en todos los móviles, y sin dudas atiné a ayudar. Gracias a Dios todo salió bien”.

Parte oficial del siniestro vial

Hace minutos la jefatura de la Comisaría 27 de Las Lajas, a cargo del comisario Sergio Pincheira difundió el parte oficial del siniestro vial ocurrido en su jurisdicción. “A las 14 horas se recibe llamado telefónico desde el Centro de Operaciones Policiales Zapala, dónde nos informan de un siniestro que habría ocurrido en Ruta 40 a unos 15 km aproximadamente de Las Lajas en dirección hacia Zapala. Constituidos en el lugar se observa una Camioneta Pick Up Marca Toyota, Modelo Hilux 4x4 DC, color blanca, vehículo que pertenece Centro Pyme Adeneu, (Agencia de Desarrollo Económico Neuquén). Conducida por un hombre de 32 años, acompañado por otro masculino mayor de edad, quienes manifiestan que transitaban en dirección Noroeste y delante de ellos lo hacía una motocicleta, la cual en forma repentina aminoró su marcha, provocando una colisión por alcance. Se pudo determinar que se trataría de una motocicleta Marca Yamaha, modelo XT 660 Z TENERE dominio LK60 FCJ, conducido por un hombre mayor de edad, de nacionalidad Irlandesa (Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte). En el lugar se hace presente personal del nosocomio local a cargo del Doctor de guardia Gil Mariano. Se traslada al conductor de la motocicleta al hospital local para ser examinado. Se espera certificado médico. Los ciudadanos de Toyota Hilux no requieren asistencia médica”, reza textualmente el parte de prensa.

Según consultas de este medio el motociclista por estas horas se encuentra bien de salud y no presenta lesiones de consideración.