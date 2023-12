Un carnicero asegura que el oficio está en extinción y quiere enseñarlo

Gabriel carnicero de Z1 -04.jpg Claudio Espinoza

Ante esta falta de capacitación es que Croche consideró que la situación es "alarmante", y hasta aseguró que en su caso tuvo que cerrar una sucursal porque no tenía quien la atienda.

Incluso, el carnicero fue un poco más alarmante y aseguró que en un corto plazo "no van a existir más las carnicerías tal como se conocen en la actualidad". "Las carnicerías van a cambiar, la industria creó máquinas que producen, por ejemplo, el corte de 100 kilos de milanesas por hora, siendo operadas por una sola persona", aseguró.

"Van a ser tiendas de carne, no van a ser más carnicerías con carniceros que te corten en el momento, sino tiendas que ofrecen distintos cortes de carne ya listos para llevar", anunció a LMNeuquén.

Igualmente, para seguir respetando este oficio, el carnicero dictó este año una capacitación donde se inscribieron 5 personas para aprender. De esas 5 solo una logró salir capacitado para trabajar en una carnicería.

Para los primeros días del año próximo, Croche está planificando generar una nueva capacitación de donde espera poder sacar nuevos carniceros que puedan trabajar en sus locales.

"Yo me vi obligado a achicarme por falta de personal. Este en un oficio de herencia, no hay un instituto de carnicero. Este oficio particular se pasa de abuelos a nietos, de padre a hijo, de tío a sobrino, y con suerte, en menor porcentaje, algún pibe que aprendió mirando", contó.

Con el achique por la falta de personal capacitado, Croche tuvo que dejar la carnicería del centro y se trasladó a la esquina de Las Calandrias y Los Teros, en el barrio Z1 de Neuquén Capital, donde promete "buen precio y calidad".

Carnicero por elección

Si bien Croche entendió que la mayoría de los carniceros obtuvieron el oficio como herencia, justamente no es su caso. Él pertenece a la pequeña porción que eligió esta profesión.

Él es comerciante, "un busca vida", se autocalificó. Y con la ayuda de un amigo pudo poner su primer comercio, una verdulería, y más tarde apareció el oficio de la carne.

"La primera carnicería la pusimos en la Avenida del Trabajo, por lo que cuando apareció el Metrobús se nos fue para abajo. Así que ahí una tarde salí a buscar un local y di con uno en la calle Sarmiento, y ahí comenzó Carnicería Sarmiento", contó el hombre. Las cosas pasaron rápido, y el carnicero que estaba trabajando con él se fue, así que una tarde, cuando estaba por recibir carne, fue YouTube donde encontró la ayuda para poder empezar a despostar.

Croché recordó que la primera media res no le salió tan bien, la segunda mejoró y para la quinta ya era carnicero. "No se consiguen carniceros, y la mayoría de las carnicerías estamos planificando un método rápido para poder enseñar este oficio para dar salida laboral, ingresar gente sin conocimiento, pero con buenos modales y que puedan aprender el rubro y tener una salida laboral rápida", ofreció este comerciante.