¿Un OVNI? Extrañas luces en el cielo sorprendieron a vecinos de un paraje de Neuquén

Además relataron que las luces se movían de manera constante como así también había momentos en que permanecían en un solo lugar y giraban y se notaban fuertes destellos. Las personas que lograron filmar el acontecimiento contaron que para apreciarlas mejor se subieron a la estructura que sostiene a un tanque de agua comunal y desde la oscuridad que rodeaba el lugar pudieron visualizar con más precisión el fenómeno que se producía en el cielo de su paraje.

Ávidos de saber que pasaría con las luces se mantuvieron expectantes por varias horas y pudieron confirmar que tres de las luces con el pasar de las horas desaparecieron y la única luz que se veía en dirección a Zapala permaneció visible hasta las tres de la madrugada.

Ovni en Covunco Abajo.mp4

¿Un OVNI en plena ruta?

Más allá de si una persona cree no cree en la existencia de los Objetos Voladores No Identificados (OVNI), siempre que aparece alguna noticia o imagen al respecto, la intriga de la gente se despierta. Hace exactamente un mes, un video difundido en redes sociales en el que se ve un extraño objeto en la Ruta Provincial N°43, llamó la atención.

En el Facebook del medio Entre Cordilleras Digital, de la localidad de Andacollo, publicaron el curioso video. "Un lector de nuestro diario nos envió un video muy particular. En el mismo se observa un camión circulando por la zona de El Cudío en Ruta Provincial N°43 entre Andacollo y Chos Malal trasladando un objeto. La pregunta es ¿Qué será? ¡Dejen sus comentarios", escribieron al compartirlo.

ovni norte neuquino (1).jpg

En el video, que fue filmado por una persona que iba en su vehículo justo detrás, se podía ver un objeto de gran tamaño y redondo siendo transportado arriba de un camión estilo grúa. Como siempre ocurre con estos asuntos, los comentarios de las publicaciones fueron desopilantes.

"La nave esta ASEGURADA...El servicio de remolque asistiéndola...", fue uno de los graciosos comentarios. "Se ve que se dañó la nave que estaba en garantía y como no hay servicio de grúa interplanetaria, lo tuvieron que llevar en un camión terrestre común", escribieron. Obviamente no faltó quien compartió en la publicación una imagen de E.T, hasta que comenzaron a aparecer los comentarios en lo que aseguraban que era una antena telefónica.