¿Un OVNI en Neuquén? La advertencia de un piloto de Aerolíneas Argentinas por luces extrañas en el cielo

Todo ocurrió en el trayecto que cubría el vuelo AR1652 , que partió el último lunes a las 20:30 desde Buenos Aires hacia la ciudad de Neuquén. Sin embargo, antes de llegar a su destino -alrededor de las 22:30-, atravesó una situación llamativa. El piloto no quiso caer en pánico y buscó corroborar la situación, aunque no encontró respuestas.

"No, señor, desde mi posición no estoy visualizando nada y no tengo tránsito reportado en la zona", le respondió la mujer.

Pese a que esa respuesta no era la más esperada, por la altura a la que se encontraban las luces que divisaba en el cielo, el piloto agradeció a la trabajadora y hasta bromeó, extrañado por el hecho: "Tomé café nada más, te juro".

Sin tránsito aéreo sobre Neuquén

La operadora del Aeropuerto de Neuquén le explicó que a la altura a la que se encontraba volando no había tránsito aéreo y el hombre continuó la explicación: "No, no, está mucho más arriba que el nivel de vuelo que veníamos nosotros. Nosotros venimos con 3-8-0 y eso estaría por lo menos a 5-0- 0 para arriba".

Tras el informe del piloto, la trabajadora aseguró: "Recibido señor. Por su seguridad, si lo requiere, puede desviarse al norte, no hay ningún inconveniente... o ir directo a SAMTU".

Pero el hombre continuó con los detalles e insistió que advirtió la presencia de luces extrañas: "Está más o menos en el radial 0-9-0, más hacia el sur". Y la mujer le reiteró que no había otros vuelos en el sector: "Recibido, le repito, no tengo tránsito reportado en la zona. Si solicita un directo o desviarse no va a haber ningún inconveniente"

"Gracias, muy amable", concluyó la comunicación el piloto.

OVNIs en Neuquén.mp4

¿Un OVNI en Bariloche?

En agosto del año pasado, una enigmática luz sorprendió al piloto de un avión y a miembros de una torre de control del aeropuerto de Bariloche. Las imágenes fueron captadas por trabajadores del aeropuerto local que en sus redes sociales, dieron a conocer el video de las luces que se movían de manera incesante a pocos kilómetros de la pista.

Mientras, en la radio se podía escuchar el diálogo entre la torre de control y el piloto de una aeronave que se encontraba por despegar. "No era una aeronave", confirmaban en el momento.

Sucedió entre las 4:40 y las 5:45 de la madrugada, cuando los operarios de la pista comenzaron a observar las dos y a veces tres luces que hacían movimientos incesantes en el horizonte en medio de una noche con cielo totalmente despejado.