Un reencuentro 37 años después lleno de emoción y mucho baile

Egresados colegio San Martin 37 años (2).JPG En las puertas del Colegio San Martín se volvieron a reunir 37 años después de su egreso. Maria Isabel Sanchez

Cuando cursaban el último año de la secundaria eran 43, 37 integran en la actualidad el grupo de Whatsapp y el viernes 8 fueron 29 los que se reencontraron en las puertas del colegio donde se sacaron fotos, recordaron miles de anécdotas y volvieron a recorrer con la alegría de esa juventud que nunca perdieron las aulas y pasillos. “Volver a entrar al colegio fue removilizante”, señala Claudia. Marcelo asegura que nunca se le había ocurrido entrar alguna vez al colegio, y ahora lo hizo junto a sus compañeros.

“Con esa revolución que fue el Mundial, empezamos a pensar en la idea de armar el encuentro dándole prioridad, en cuanto a fechas, a quienes viven en el exterior”, señala Marcelo. “Somos 13 los que vivimos en Neuquén, los otros 16 viajaron desde España, Estados Unidos, Chile, San Martín de los Andes, La Pampa, Tandil, Buenos Aires y Ushuaia”, describe Claudia. Algunos que venían de afuera se organizaron y viajaron en el mismo vuelo a Neuquén.

A Claudia la emocionó la “enorme generosidad” de quienes viajaron solo para este reencuentro. “Dejaron su trabajo, quizás tuvieron problemas con sus parejas o hijos, porque nosotros estamos acá y podemos organizar un día y encontrarnos, pero ellos viajaron varios días, por ejemplo Pachi, que vive en California, no sé cuántas escalas tuvo que hacer, o Bárbara, que vino de Murcia, España”, dice.

Los tres comentaron con ironía que a algunos de sus compañeros los reconocieron porque antes de verse “estudiaron las fotos de Whatsapp”.

egresados 86 colegio san martin 10.jpg

El reencuentro en la puerta del colegio fue la previa a un festejo especial por parte de quienes residen en Neuquén y que habían organizado con mucha expectativa. El viernes por la noche hicieron una fiesta en las instalaciones del BPN con comida, bebidas y mucho baile. “En ningún momento pensé que los 29 íbamos a estar bailando, saltando, riéndonos hasta las 5 de la mañana. Fue hermoso”, cuenta Marcelo. “Sin hacernos los pibes que fuimos, volvimos a encontrarnos con ese otro compañero de 16, 17 años”, resume Fabio, quien transcurrió el colegio desde preescolar hasta el fin del secundario.

Marcelo se entusiasma al comentar que cuando estaban organizando los preparativos para la fiesta en el BPN se contactaron con un disc jockey para resolver la música que iban a pasar. "El disc jockey resultó ser uno que trabajaba con 'Garganta' que era el disc jockey de Mirror, el boliche al que íbamos a bailar cuando estábamos en el secundario. No hizo falta decir la música que queríamos", explica. Esa noche bailaron al ritmo de las canciones de Virus, Soda Stereo, Miguel Mateos, Duran Duran, The Police, Rolling Stones, The Cure, y tantos otros grupos, que eran los mismos que los hacían bailar en sus años juveniles cuando en grupo iban a Zakoga y Mirror, y se iban a comer una hamburguesa a El álamo, una confitería muy concurrida por los jóvenes.

La pasaron tan bien que ya en el grupo de Whatsapp los mensajes que se intercambian tienen como eje el festejo de los 40 años de egresados, que será en 2026, y paradójicamente coincide con otro Mundial de Fútbol, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. “Elegimos creer”, dicen al unísono, presagiando que quizás festejen como aquellos adolescentes por las calles de la ciudad en 1986 y como estos hombres y mujeres que son hoy y que revivieron una etapa hermosa que los marcó para siempre.

“Me llamó la atención la enorme generosidad de quienes viajaron desde tan lejos, dejando el trabajo o quizás tuvieron problemas con sus familias”, dijo Claudia Zanellato. “Me llamó la atención la enorme generosidad de quienes viajaron desde tan lejos, dejando el trabajo o quizás tuvieron problemas con sus familias”, dijo Claudia Zanellato.

egresados colegio san martin -7.jpg

“Siempre fuimos un grupo muy unido”

El punto final del reencuentro después de 37 años no terminó con la fiesta que organizaron en el BPN el viernes 8 por la noche sino que continuó al otro día en el Lago Mari Menuco. “El sábado al mediodía empezamos a armar para ir a la casa de uno de los chicos que tiene en el lago, así que con lo que había sobrado de la fiesta y compramos asado y nos fuimos para allá a continuar con este hermoso reencuentro. Y por supuesto seguimos bailando, charlando, recordando esa hermosa época de estudiantes hasta el domingo a la tarde que nos volvimos”, relata Marcelo.

Claudia y Fabio no dejan de sorprenderse por la repercusión del. “Los mensajes y fotos por Whatsapp no paran”, señalan. Quizás el motivo de tanta felicidad radica “en que fuimos un grupo muy unido, que no tuvimos problemas, sin rencores, entonces por supuesto que ahora me iba a interesar lo que era la vida de quien fue mi compañero o compañera porque tenía un lindo recuerdo de él o de ella”, concluye Fabio.