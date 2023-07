Tiene 22 años y vive en Cutral Co. Pide colaboración para poder hacerse la operación que cuesta un millón y medio de pesos.

Una joven de 22 años de Cutral Co fue diagnosticada de una enfermedad ocular por la que debe ser operada de urgencia . Para poder costear la cirugía, valuada en un millón y medio de pesos, organizaron una rifa solidaria .

Se trata de Macarena Ayelén Lizama , quien en un primer momento fue diagnosticada por astigmatismo y miopía. Pero a sus 19 años le detectaron queratocono , una enfermedad que afecta la córnea y puede causar una deformación progresiva, que puede ocasionar una disminución significativa de la visión si no es tratada a tiempo.

El valor de la anestesia y la cirugía se cotiza en dólares y al cambio equivale a aproximadamente un millón y medio de pesos, aunque puede modificarse dependiendo del aumento o disminución de la moneda extranjera.

La joven trabaja como empleada de comercio y vive con su hermano menor y su mamá, quien es empleada doméstica y no cuentan con obra social, por lo que ellos deben costear el valor total de la operación, que está programada para el 25 de septiembre.

En el poco tiempo que tienen, no llegan a juntar el dinero necesario y no es recomendable aplazarlo para que Macarena no tenga que llegar al punto de recibir un trasplante de córnea.

Macarena Cutral Co rifa cirugía ocular

Por ese motivo, lanzaron un bono contribución, que tiene un costo de $2.000 y va a ser sorteado el próximo 31 de agosto a través de Radios Fuego.

Con ayuda de sus allegados lograron conseguir los premios, que serán repartidos entre 10 ganadores. Entre ellos una orden de compra por 50 mil pesos en la ferretería M&E, un chivo, un parlante bluetooth y canastas borrachas, con productos alimenticios o de limpieza.

Para quienes deseen colaborar con Macarena, ya sea con la compra de un número o con la ayuda de dinero, pueden comunicarse a través de los teléfonos de contacto: 299 4015380 (Liliana) o 299 4842805 (Macarena).