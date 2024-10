"Una tristeza tremenda": Don Bosco devastado por la muerte de la joven y sus dos hijos en el incendio

El barrio no sale del estupor por la tragedia. Desde el domingo los vecinos se abrazan en la calle y se consuelan entre ellos estremecidos por el dolor.

Belén era ama de casa y, según coincidieron varios vecinos, pasaba sus tardes en su hogar, no era mucho de salir. Ella se dedicaba a sus hijos y era su esposo el que salía a trabajar y el que también el domingo salió unos minutos y volvió cuando todo era una historia de terror.

"Somos vecinos de toda la vida, yo los vi nacer. Ella y sus hermanos se criaron con mis hijos, estamos devastados acá en el barrio con este problema. Estamos todos muy mal", compartió Oscar, quien dijo además que conoce a la familia de Belén desde 1981, cuando él y su familia se instalaron en el barrio.

La madrina de Belén, Vilma, vive a la vuelta de la vivienda donde ocurrió el fatal incendio. Este domingo había salido de su casa junto a su esposo para visitar a unos familiares y, cuando regresó por la tarde, todo eran gritos, llantos y horror. Cuando le contaron de la muerte de su ahijada y sus pequeños hijos, no lo podía creer.

Tristeza en el barrio Don Bosco

La mujer aún sigue incrédula y no entiende el porqué de tan dolorosa pérdida. "Ella era una chica tranquila, vivía siempre adentro de su casa. Yo la veía todos los días cuando ella salía con los nenes", contó la madrina, muy amiga de los padres de Belén, quienes ya hace unos años se mudaron a otra casa y le dejaron a su hija, su esposo y sus nietos la vivienda del barrio Don Bosco.

"Cuando yo llegué estaba todo vallado con cintas, estaban los peritos. Me crucé al hermano más grande de ella y me contó que llevó a su casa a sus padres, seguramente con algún sedante. El esposo salió a comprar porque se iban a ir a comer a la casa de los padres de ella y allí pasó todo, en pocos minutos", relató la vecina.

Este lunes, ella y su marido seguían impactados por la tragedia y no podían asimilar la muerte de Belén y la de sus niños. Al ver a otra vecina, la mujer estalló en llanto y se fundieron en un abrazo. "La conocíamos de toda la vida", insistieron ambas.

Don Bosco llora la muerte de sus vecinos

"Todo el barrio está en una tristeza tremenda", expresó con dolor Yolanda, una vecina que vive a la vuelta de la casa donde sucedió la tragedia. "Ayer me levanto, viene mi vecina de al lado y me dice se está quemando una casa, la de la vuelta. Salimos todos, ya estaban los Bomberos. Estaba la policía. Supimos que adentro estaba la mujer y los dos niños, pero no sabemos cómo fue lo que pasó", afirmó.

Yolanda insistió en que fue "algo muy horrible lo que pasó" y que desde el domingo todo el barrio está envuelto en llanto. Ella conocía a las víctimas, ya que las veía pasar por su vereda. "Fue algo increíble, nunca imaginamos que íbamos a pasar un día tan feo como el ayer", compartió.

"Había mucha policía, cordón policial acá delante de mi casa, en la esquina. Todas las calles fueron cortadas, todo el barrio estaba afuera, es algo que nunca esperamos", destacó la vecina, quien insistió en que "fue un día horroroso" y que el "barrio está muy triste".

La mujer, que hace más de una década que vive en el barrio Don Bosco, aseguró que no recuerda otra tragedia de este tamaño y aseguró que es habitual que los vecinos sean solidarios entre ellos y que ante esta pérdida tan grande muchos están muy doloridos.

María Cristina es otra vecina del barrio que vivía a escasos metros del incendio y que estuvo muy cerca de las llamas, atenta a la ayuda que pudiera brindar. "Estamos devastados, tristes, es una niña que la vi nacer, crecer en la cuadra, es amiga de mis hijos. Ella con sus hermanos mayores se criaron con mis hijos, yo vivo en frente. Así que son vecinos del barrio de años, más de 40 años", describió.

"Muy triste todo, muy doloroso", destacó la vecina, quien contó además que vivió el crecimiento de Belén desde chica, y también cuando se casó y tuvo a sus dos hijos.

La vecina dijo que el barrio "está perseguido por el fuego", ya que días atrás se prendió fuego un local de autopartes y luego hubo una explosión unos metros más lejos. "Nos persigue el fuego y uno se pone a pensar qué es lo que está pasando", concluyó.