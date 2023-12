Vándalos destruyeron el CPEM 69 y arrojaron piedras al guardia

Hay mucha preocupación en la comunidad. Se trataría de menores de edad que viven muy cerca de la escuela, cuyos padres no se hacen cargo.

El Cpem 69 "Carlos Fuentealba" fue blanco de un ataque vandálico que destruyó la institución por dentro. Se trata de menores de edad que ni siquiera ingresaron al establecimiento con fines de robo, sino para hacer destrozos. Incluso arrojaron piedras al guardia que se encontraba en el momento. "Por suerte no le pegó ninguna, pero lamentablemente destruyeron la escuela en su interior", comentó su director Andrés Lotumol.

Menores en conflicto

Incluso luego de reparar la puerta por dónde ingresaron, redirigieron su accionar vandálico hacia la Escuela Primaria N°347. "Son menores que vivenen las cercanías. No son alumnos pero viven atras de la escuela. Estarán en séptimo grado de la primaria, 12 o 13 años, más de esa edad no tienen", expresó con preocupación Lotumol.

Desde la supervisión se trabaja en la problemática y ya se radicó una denuncia policial por el hecho vandálico. Pero el tema requiere de un abordaje interdisciplinario para brindar contención a esos chicos y sus familias.

"De día están tranquilos, pero de noche los padres no les dan importancia y rompen la escuela. Nosotros golpeamos las manos, afuera de su domicilio, para pedirles que por favor dejen de romper la escuela. Pero no sale nadie. Esos chicos están solos, muy abandonados. No pueden estar hasta la una de la madrugada tirando piedras", manifestó el director del Cpem 69.

La mayor preocupación de la comunidad es que en época de verano y receso escolar la institución y el sector que la rodea es "tierra de nadie". Solo queda un guardia y se teme que sigan destruyendo la escuela.