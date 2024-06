Vecinos del Alto Valle entregan sus datos biométricos por 50 dólares: ¿Te vas a escanear los ojos?

Una larga e intrigante fila se forma en la puerta de The Club XXIII y no precisamente para entrar a bailar. Son las 11 de la mañana de un martes casi invernal y pese al frío el movimiento es incesante a metros de la rotonda de ingreso a Cipolletti . Es que en tiempos de crisis, la propuesta para muchos cipoleños resulta tentadora más allá de la incertidumbre y cierta intranquilidad o preocupación que siempre provoca ventilar aspectos de la privacidad, como la identidad. Al fin y al cabo, la necesidad tiene cara de hereje como reza el famoso refrán…

escaneo de iris.jpg Algunos de los vecinos que accedieron al escaneo de ojos. Anahí Cárdena

Los ánimos de ambos lados se van relajando y a falta de caras visibles de la organización internacional que arribó a nuestra ciudad, el interlocutor, uno de los actores de reparto de esta movida de película, da el ok finalmente para tomar las imágenes que ilustrarán este artículo.

En el mientras tanto, no menos de 3 grupitos de esforzados trabajadores llegan, cumplen con el trámite y se retiran contentos con las “10 criptomonedas de alrededor de 5 dólares cada una”.

“Miedo ninguno y vienen como anillo al dedo que no cobramos aún en el laburo”, se limitan a señalar. Y se alejan de a pie, como llegaron. Federico le agradece a uno de ellos por haber acercado al resto.

Los que permanecen en las adyacencias son quienes hacen su negocio con la compra y venta, los que viven de esa “timba financiera”, como la define el propio muchacho, un marplatense que va de un lado a otro detrás del negocio de las criptomendas, al que defiende y reivindica a pesar de las sospechas que genera este controvertido sistema de ofrecer dinero a cambio de datos personales.

criptomoneda.jpg Las criptomonedas atraen a los cipoleños.

“Es una empresa de Estados Unidos, Chat GPT OpenAI, cuyo Ceo, Sam Altman se reunió hace poco con Milei, lo cuál ya debería ser una garantía. Acá no te piden información, cuando escaneas no te preguntan nada, es más seguro que Youtube y Facebook”, intenta convencer y despejar dudas desde su discurso.

Respecto a cómo funciona, precisa: “Tienen que bajar la aplicación en Google, ingresar a la empresa, sacar turno y venir con el celular al escaneo de iris para demostrar que no son un robot. Solo se crea un código alfanumérico y después cuando en el futuro surgen promociones puede servirles”.

Cuánto ganan por el escaneo de ojos

En relación a la recompensa para quienes se someten al misterioso escaneo, afirma: “La persona se garantiza que le den de 10 a 13 monedas de entrada, con valor promedio de 5 dólares cada una. Las podés cambiar por efectivo, por pesos en el lugar o bajando la aplicación y hacerlo de manera on line. El precio baja y sube, es una timba”.

En medio de las suspicacias y sospechas generales, de los temores naturales por los riesgos que puede conllevar el acceder a entregar datos tan sensibles, aclara que “la empresa trajo operadores, regalan para que haya intercambio y eso hace subir y bajar, especialmente subir la moneda. Pero no hay de qué temer”.

Al parecer, la compañía llegó para quedarse, en su primera experiencia en la Patagonia. En ese sentido, Federico aporta nuevos y asombrosos datos, mientras el desfile de gente no para. “Entiendo que estarán 2 ó 3 meses en Cipolletti, antes anduvieron en Buenos Aires, en Mendoza… Nunca se quedan con información, no por nada desde que desembarcó hace 1 año en el país ya se han escaneado al menos 1 millón de personas”.

"El que sabe del tema hace negocio"

Ante las reiteradas consultas de este medio, saca su celu de alta gama del bolsillo para hacer una especie de prueba y demostrarle a LMC cómo se ejecuta el pago. Este “busca” se muestra más que conforme con los resultados que le permiten “vivir dignamente” y lanza con el pecho inflado “el que sabe del tema, el que tiene info como yo, gana”.

“Yo compro y vendo monedas, soy de Mar del Plata, ando por todo el país con la timba financiera. El que tiene info gana, aparte es todo legal, no hay regulaciones en torno a las cripto”, culmina seguro de no transgredir ningún límite.

worldcoin.jpg El dispositivo de la empresa Worldcoin para el escaneo de iris.

León, por su parte, también vino con su amigo José desde Buenos Aires intentando hacer negocio: “En Capital probé suerte y me rindió, no sacan nada de info. Compramos y vendemos. Llegó a subir hasta 10 la moneda así que hay que aprovechar que ahora está en 5”, alienta.

Su compañero hasta se anima a arengar a los cipoleños: “Que la gente no tenga miedo, no te afecta en nada. Es del exterior la empresa, no es nada político esto, que compren con confianza, no se van a arrepentir”.

Vivir cuesta “un ojo de la cara” hoy en día, como decían los abuelos y por eso no pocos cipoleños aceptan el escaneo de iris por unos pesos. ¿Vos lo harías?

Una empresa de escaneo de iris investigada antes de Milei

Worldcoin, una empresa vinculada a uno de los fundadores de OpenAI, la compañía propietaria de ChatGPT, estuvo bajo investigación en Argentina por presunta violación de la ley de datos personales.

La empresa ofrecía dinero virtual a cambio de escanear el iris de miles de voluntarios en plazas, centros comerciales y estaciones de tren de todo el país. Es decir, lo mismo que sucede hoy en día en Cipolletti.

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de Argentina solicitó explicaciones detalladas sobre el funcionamiento de la empresa, incluyendo qué categorías de datos se están procesando y con qué fines específicos.

Además, requirió información sobre cómo Worldcoin garantiza el cumplimiento de los principios relativos al tratamiento correcto de los datos personales, así como los plazos de conservación de los mismos.

Pero en la actualidad, la empresa dejó de ser investigada. Ahora esta rama del negocio está en Cipolletti, a la vista de todos...