Viales estudian la nueva propuesta salarial y piden un plan de reequipamiento

Carlos Roselli, secretario general del sindicato, dijo que la oferta que les presentaron fue la misma que la segunda ofrecida a ATE y que ahora deberán analizarla. "Plantean volver al sistema de IPC trimestral, pero el IPC de enero no lo van a pagar. En cambio, ofrecen dar un bono de 150 mil pesos y a partir de allí comenzar a proveer los IPC correspondientes, como teníamos el anteaño pasado", explicó en declaraciones radiales.

Respecto a la posibilidad de aceptar la propuesta salarial, no quiso "aventurar" la resolución que saldrá de las asambleas que llevarán a cabo en los próximos días. "El lunes nos reuniremos en los distintos distritos y decidirá la gente porque en realidad esto impacta distinto a los que cobran más bajo y a los que cobran más, entonces no me quiero aventurar a dar una opinión que después quede colgada", analizó.