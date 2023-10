Vialidad mandó una carta documento a un vecino que denunció el estado de las rutas

Según explicó Lorente, las intimidaciones ocurrieron luego de que viajara por la Ruta 13, cuando habían informado que estaba cerrada. "Yo llamé a Vialidad por radio y me dijeron que estaba intransitable por acumulación de nieve y viento. Entonces me iba a quedar a hacer noche en Zapala porque justo estaba volviendo de viaje. De repente escuché una comunicación interna en la que decían que sí se podía circular, pero como está tan rota que mantuvieran lo que habían reportado", contó. A esto agregó: "Entonces dije 'bueno, intento cruzar. Si la barrera está baja me vuelvo a Zapala y mañana tomo la Rinconada'".

Pero para su sorpresa, el reporte que no debía escuchar estaba en lo cierto y la ruta estaba transitable. "No había acumulación de nieve, ni viento, como me habían dicho. Es más, me crucé con varios vecinos que no revisan los informes de Vialidad, nos saludamos y todo", aseguró.

Indignado con la situación, cuando llegó a su casa realizó un posteo en su cuenta de Facebook exponiendo la falacia del reporte.

"Se la agarran conmigo en lugar de arreglar la ruta"

Lorente aseguró que, luego de su publicación, "un representante de Vialidad" llamó al cuartel de Bomberos para exigir su desvinculación. "Encima ni siquiera saben que soy el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios locales y que junto a esos mismos compañeros transitamos esas rutas que son un peligro", enfatizó.

No obstante, las acciones tomadas por la institución no quedaron ahí, sino que también le enviaron una carta documento para que se retracte de sus dichos. "Se la agarran conmigo en lugar de arreglar la ruta. Se valen de las herramientas del Estado para intentar que dejemos de reclamar por nuestros derechos por las cosas que están mal. Es un derecho transitar por lugares en buen estado y no todos poceados que son un riesgo", aseguró.

Además, se le exige que rectifique sus dichos y se abstenga de emitir nuevas opiniones respecto a esta situación. "Por supuesto que voy a responder a esa intimidación, pero yo soy un ciudadano común, como cualquier vecino, así que tengo que gastar para buscar un abogado que me asesore, no soy como ellos que se valen de los recursos estatales", sentenció.

Por último, informó que, junto a la Asociación de Bomberos Voluntarios, presentaron un proyecto para que se declare la Emergencia Vial en las rutas de la región, pero "por supuesto que no nos dieron ninguna respuesta".