Video: así reaccionó Jaime cuando se enteró que su familia de Chile quiere venir a verlo a Neuquén

Jaime está confundido y no termina de comprender la noticia que le cuentan . Se ríe cuando le dicen que su familia que vive en Chile quiere venir a buscarlo a Neuquén y parece bucear en su memoria cuando le hablan de sus hermanos y de su madre.

Así, Jaime dejó de ser Jaime y se convirtió en Venancio Painén Lipian , un ciudadano chileno que nació el 24 de julio de 1950. Y lo mejor de todo, es que sus familiares, que no sabían nada de él y lo daban por muerto hace tiempo, quieren venir a verlo. Y si él acepta, llevarlo de regreso a su tierra.

La historia se viralizó en cuestión de minutos porque parece nacida en el guión de una película, pero además porque Jaime es conocido por todos los neuquinos debido a su rutina de vivir en la calle y deambular por la zona centro de la capital. No es el personaje más simpático porque su historia es dramática, pero los neuquinos le tomaron cariño. Al menos intentan comprenderlo.

Jaime 1.jpg

Desde que concurre a la iglesia su aspecto cambió. Ya no se lo ve desgreñado y sucio como antes. Ahora tiene el pelo corto y la barba emprolijada. Tiene ropas más limpias gracias al trabajo que los voluntarios realizan todas las semanas; se lo nota de buen humor.

Ayer circuló una breve entrevista que una joven de la iglesia le hizo a Jaime para contarle las buenas nuevas. En la nota no se hace referencia al nombre “Venancio” con el que lo identificaron apenas nació, pero sí la figura de su madre, de sus hermanos y de Temuco, su ciudad natal.

Jaime piensa y se ríe mientras toma mate con su interlocutora. Le parece una aventura imposible un viaje a Chile. “No tengo una moneda”, dice entre carcajadas. Y balbucea algunas palabras que se entienden y otras no tanto frente a cada pregunta. Está contento, tal vez porque aquellas frases lograron activarle recuerdos. O quizás porque la entrevista se realizó al aire libre, con un sol pleno. Y él ama los días de sol. Vaya uno a saber.

¿Reconocerá Jaime a su madre y a sus hermanos si se concreta ese reencuentro tan esperado? ¿Podrá comenzar una vida distinta, más digna y más sana en el terruño que lo vio nacer?

Parece una empresa difícil, pero siempre queda la esperanza del milagro. Acaso porque no hay caricia de madre que no sane una herida, ni abrazos de hermanos que no despierten los recuerdos más remotos y bonitos.