Video: ¿Cuáles son los cambios de hábitos de los neuquinos por el frío?

Varios de los consultados admitieron que dejaron de lado el deporte. Con el frío que cala los huesos muchos deportistas ya no salen a correr al aire libre o a andar en bicicleta. "Dejé de hacer ejercicio. No hice ejercicio esta mañana y me levanté tarde. Estuve de vago hoy", contó uno de los vecinos consultados en el microcentro neuquino.