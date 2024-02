Violento ataque: militante de ATE agredió a un concejal

Tras finalizar la Apertura en la estación del Ferrocarril, Garré contó que "al salir, me quiero retirar a mi domicilio, no me dejan, me hacen una emboscada ahí en un grupo, una ronda, yo les digo que no quiero hablar en esos términos. Todo esto encabezado por Rosa Ñanco, que es una referente de ATE famosa por el nivel de violencia que ejerce. Como no me dejan salir, me vuelvo para atrás, tampoco me podía ir en mi auto. Me pensaba ir caminando y volver a la noche más tarde a buscarlo. Es cuando me buscan en esa ronda, me empiezan a golpear, a pegarme patadas en el mentón. Las mujeres me pellizcaban, me rasguñaban, cosas de un nivel que me da vergüenza contar".

Agresión de ATE a un funcionario de Villa Regina

Garré aseguró que se trató de algo" irracional". Según su relato, quien le propinó una patada es un empleado municipal a quien reconoció. "Me dio un golpe que me podría haber matado la verdad, me podría haber sacado un ojo. Me amenazó de muerte. Fue un momento de tensión, de estrés".

El presidente del Deliberante de Regina, negó que Ñanco estuviera invitada a la sesión, como declaró la dirigente en algunos medios. "Nunca la invité, el recinto es muy chico, estaban invitados los legisladores del Circuito, funcionarios y Cámara de Comercio, Productores y alguna otra institución puntual porque había una decisión del intendente de algo sencillo, rápido, que no iba a ser un discurso muy amplio".

Sobre el conflicto que se despertó a raiz de la no renovación de contratos en el Municipio, Garré remarcó que "tiene que ver con que no tenían plata para pagarle los sueldos, así que no es que no sirvieran ni mucho menos".

Garré detalló que un médico constató los golpes, que ya realizó la denuncia y avanzará con el proceso judicial qué corresponda. "El médico constató lesiones en la boca, labio superior sobre todo y en los dientes. Gravísimo la verdad, gravísimo. Espero que la justicia tome cartas en el asunto. La verdad que es un día muy triste, muy triste y muy preocupante".