¡Y los abuelitos se van! Otro viaje en motorhome por el país vendiendo fruta

Ana Josefa y el Vasco siguen sumando kilómetros y disfrutando la vida. Y en Semana Santa no iban a perder la oportunidad de agregar una nueva travesía a su interminable y apasionante periplo, ganándose el mango a puro esfuerzo a lo largo y ancho del país, donde llevan la fruta rionegrina en el histórico motorhome .

De fondo se oye el ruido del motor del noble y confortable vehículo. Raúl se toma un matecito y charla con su compañera de ruta, la de toda la vida. Días previos estuvo con esas mismas manos que ahora sujeta el volante recolectando manzanas, peras y otras frutas de chacareros amigos que le hacen precio o le brindan facilidades de pago.

abuelo (1).jpg El Vasco cosechando la fruta para vender en la provincia de Buenos Aires.

Una vez que llegan, se instalan en la rotonda de la ruta 226, en Tandil. Allí despliegan todo lo que llevaron, arman el mini stand y enseguida empiezan a caer los fieles clientes.

"Algunos andan de pasada, por el finde largo, otros vienen por la fiesta del Calvario, hay gente nueva y de toda la vida", resume ella agradecida.

Historia de amor y esfuerzo de los abuelitos

"Trabajamos toda la vida para jubilarnos pero no podemos aflojar tampoco ahora. Yo me jubilé, estoy pagando la moratoria por el tema de los aportes. Gano 150 mil pesos, soy asmática crónica y los medicamentos cuestan muy caros. Hay que salir a lucharla, no queda otra”, reflexionó en reciente nota esta rionegrina de Ingeniero Huergo.

“Nos la pasamos cosechando frutas para ponerla en cajones y llevarla. La compramos y vendemos a precio económico”, agrega Josefa. “Contamos con heladera, agua potable, baño con todas las instalaciones, cocina con mesada, bacha, nuestro dormitorio…”, aclaró con orgullo la mujer que tiene 5 hijos, 17 nietos y 6 bisnietos (“todos vivimos en Oro, excepto uno que está en Chile y se lo extraña mucho”).

abuelitos motorhome (1).jpg Los abuelitos siguen sumando kilómetros.

“Llevamos en el motorhome manzana, pera, tomates, ciruelas, membrillos, frutas con carozo, todo lo que se cultiva en las chacras de Río Negro. Los chacareros nos conocen, nos hacen precios, incluso hay veces que la retiramos ahora y la pagamos cuando volvemos”, explicó Ana Josefa, que por estos días se mostró sorprendida por el alcance de aquella entrevista y los saludos recibidos.

“Yo trabajo arriba del colectivo, envaso y el atiende abajo. También tenemos alguna conserva, berenjena en escabeche, salsa de tomate, en fin..”, amplió.

El Vasco y Ana Josefa no paran y esperan una ayuda divina en Semana Santa. ¡Felices Pascuas, abuelitos!