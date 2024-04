Ya subieron los combustibles en Neuquén: ¿a cuánto se fue el litro?

suba nafta abril 2.jpg

Por ahora, las estaciones de YPF y Puma ya tienen nuevos precios en las pizzaras, aunque resta que el impacto de la suba de impuestos se vea también en el resto de las petroleras. Así, otras estaciones podrían incrementar sus precios en el transcurso de la tarde.

Con estos nuevos precios, llenar un tanque resultará más caro: para un auto estándar con depósitos de combustibles de 45 litros, habrá que desembolsar al menos 41 mil pesos para tener el tanque lleno. Los vehículos gasoleros, por su parte, requieren un gasto mínimo de casi 43 mil pesos, lo que podría llegar a 53 mil pesos si se opta por el producto premium.

Esperan otra suba de precios de los combustibles

En diálogo con LMNeuquén, Pirri aclaró que el valor podría ser todavía más alto si se aplica la tasa vial que aprobó el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, que consiste en sumar una tasa municipal a los combustibles para compensar la quita de subsidios del gobierno nacional al transporte público del interior. De esta manera, la Municipalidad busca que los automovilistas financien parte del servicio de COLE para evitar nuevas subas en el valor del boleto.

Los estacioneros todavía no recibieron notificación del Municipio, pero esperan que, cuando llegue el aviso, les toque subir los combustibles otro 4,5%. “Solamente tuvimos un par de reuniones con el municipio de Neuquén y luego de ellos tuvimos una reunión de Comisión Directiva donde invitamos a varios expendedores de diferentes localidades. Bueno, la manifestación fue un ánima de no apoyar ningún tipo de creación de este tipo de tasa”, dijo Pirri. Y agregó: “Seguramente el municipio continuará con su afán de poder recaudar. No va a tener el apoyo nuestro apoyo”.

“Vemos el escenario con preocupación porque más allá que los aumentos, que nos sirven en cuanto al porcentaje que tenemos de utilidad, la caída de ventas hace que nos traiga un dolor de cabeza”, dijo Marcelo Pirri.

“Ya tenemos una estructura de costos muy importante -sobre todo, en el tema del personal- y esta caída de ventas realmente es abrupta. Me refiero especialmente a los productos premium y naftas en particular, que son los que nos otorgan mayor porcentaje por litro”,