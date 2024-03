Rechazo total al cobro de una tasa al combustible en Neuquén

La comisión directiva de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro resolvió que no apoyará el cobro de una tasa a los combustibles para compensar la quita de subsidios al boleto de colectivo en la ciudad de Neuquén. En realidad, no apoyará la implementación de cualquier tipo de adicionales que incrementen los precios de los combustibles.

" No queremos más cargas administrativas que no nos corresponden , por eso no vamos a apoyar. Si los municipios lo quieren hacer, van a tener que arreglar con las petroleras para que trasladen los costos al surtidor", sostuvo de forma categórica el presidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, Marcelo Pirri.

En diálogo con LMNeuquén, advirtió que la ordenanza municipal todavía no se reglamenta y será efectiva "en tanto no se presente un amparo judicial". Actualmente, se estudia la posiblidad de iniciar acciones legales en Buenos Aires, con un constitucionalista. No está claro del todo si los estacioneros pueden estar legitimados para avanzar con un recurso sumarísimo ante la Justicia, más aún si todavía no se sabe cuál será el cobro en números.

Estaciones de servicio combustible 12.jpg Claudio Espinoza

Sin embargo, si la medida finalmente se implementa es muy probable que lo puedan hacer los usuarios que se vean afectados. "Nuestra intención es no apoyar cualquier tipo de tasa que incremente los combustibles. Encima estamos con una recesión económica que ya tiene sus efectos. Hay estaciones de servicios que perdieron hasta un 20 por ciento de ventas. Agregarle más cosas al precio de los combustibles, atenta contra las mismas", manfestó el referente regional.

La reunión de la comisión directiva de la Cámara de Expendedores convocó a asociados de diversas ciudades de ambas provincias para tratar sobre la implementación del cobro de una tasa al momento de vender combustibles.

Luego de las expresiones del presidente de la institución sobre los contactos establecidos con alguno municipio y sobre la posibilidad de que esto se extienda a otras localidades, la comisión rirectiva resolvió que la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro no apoye la medida.

"Cabe aclarar que en ningún momento esta institución pidió que la medida se extendiera a otros municipios como salió en algunos medios. Solo se planteó que en caso de que se aplique en una localidad y otra aledaña no lo haga se estaría perjudicando a los estacioneros que tengan que cobrarla", indicó la comisión directiva a través de un comunicado oficial.

Estaciones de servicio combustible 10.jpg Claudio Espinoza

"Además el cobro de esta tasa traería aparejado un costo asociado no solo por la administración de la misma, sino también por las ventas que se hacen a través de tarjetas de crédito y aplicaciones donde se verán incrementadas las comisiones y los impuestos que afectan dichas transacciones", agregaron desde la Cámara de Expendedores.

Los estacioneros solicitaron a los gobiernos locales de Neuquén y Río Negro que busquen otros mecanismos de financiamiento que no agreguen un mayor valor a los precios de los combustibles, ya que que con los últimos aumentos producidos cayeron las ventas, lo que trajo aparejado una disminución en la rentabilidad del sector.

"El hecho -hipotético- de que en una ciudad se cobre la tasa vial y en otra no, produciría un perjuicio". Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén.