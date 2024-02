La tasa a los combustibles para no subir el boleto no se cobrará por un tiempo

El gobierno de Mariano Gaido abrió un dialogo con la Cámara de Expendedores, que pidió como condición para no oponerse que el impuesto se regionalice.

No se cobrará todavía la tasa municipal a los combustibles para compensar la quita de los subsidios al transporte que decidió el presidente Javier Milei . El gobierno de Mariano Gaido avanzará con prudencia en la ejecución de la medida para evitar cargarles a los pasajeros el costo de la decisión presidencial, que está siendo cuestionada en la Justicia.

Las autoridades municipales iniciaron una ronda de consultas con la Cámara de Expendedores del Alto Valle, que a priori puso una sola condición para no plantear un rechazo liso y llano a la medida: que el cobro de la tasa se regionalice, que no se circunscriba a algunas localidades, porque en ese caso las estaciones de servicio localizadas en un municipio con la tasa se verían perjudicadas con la mutación de parte de sus clientelas a ciudades cercanas con los precios más bajos, por no contemplar el gravamen municipal.