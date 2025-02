"Yo no estafé a nadie", la respuesta del antiguo dueño del loteo en Senillosa

Aseguró que no vendió las tierras, sino que las cedió para quienes no podían acceder a una vivienda.

Juan Riquelme asegura haber tomado conocimiento de las acusaciones en su contra a través de los medios de comunicación. "Yo me enteré por el diario, por ustedes, lo que estaba pasando porque desde hace algunos años que me vine a vivir a Villa Regina", aseguró en diálogo con LMNeuquén .

En ese entonces, la familia construyó tres casas vecinas dentro del predio y comenzó a planificar su futuro en el lugar. Sin embargo, un trágico suceso marcó un antes y un después en sus vidas. "Un día mi hijo varón, era el mayor y el único varón que tenía, éramos muy compañeros... Bueno, un día volviendo a casa tuvo un accidente automovilístico y murió".

corte de ruta 22- Senillosa- tierras.jpg

Riquelme contó que la pérdida de su hijo destruyó todos los planes que había proyectado para su familia. "Todo lo que yo había planificado se destruyó. Mi señora y yo decidimos no vivir más ahí porque no podíamos, nos sentíamos muy mal, sentíamos el vacío tremendo que dejó él", explicó con angustia.

Un loteo con fines sociales y la falta de planificación

Ante la imposibilidad de continuar viviendo en el lugar, Riquelme decidió darle otro propósito a las tierras. "Para no dejar esas tierras abandonadas, yo decidí lotearlas y cederlas a gente que no tuviera casa y necesitara. Mi idea nunca fue lucrar o hacerme rico, yo no estafé a nadie", aseguró.

Según su versión, tomó la decisión de dividir la tierra en lotes de 30x12 metros y cederlos a familias sin vivienda. "Hice los papeles de ceder en la escribanía y todo. Cada una de las personas, que son alrededor de 70 familias, tienen su papel donde dice que yo le cedo el derecho que yo tenía sobre esa tierra", explicó.

Asegura que no cobró por los terrenos, aunque reconoce haber solicitado una colaboración económica para cubrir algunos gastos. "Si ellos dicen que yo les cobré, debe ser porque cuando había que hacer la separación de las calles, emparejar el terreno y esas cosas que se necesitan para construir, pedí una colaboración de 15 mil pesos más o menos porque yo solo no podía pagar eso y les entregué su comprobante con la explicación de para qué era. Nunca les cobré nada para mí", afirmó.

Corte de Ruta 22 y reclamo de regularización de tierras en Senillosa

Riquelme también admitió que cometió un error al no recurrir a profesionales para el diseño del loteo. "Como yo no iba a vender, sino a ceder, no llamé a un agrimensor ni a arquitectos para que diseñaran el desarrollo", señaló.

El problema surgió cuando los vecinos comenzaron a gestionar los servicios básicos para sus terrenos y se encontraron con un obstáculo: la municipalidad no reconoce la legalidad del loteo. "Lo que pasa es que ahora la municipalidad no les quiere dar los servicios y quiere cobrarles de nuevo esos terrenos. Dicen que son tierras fiscales y no es así. Yo compré hectáreas de una chacra y me asesoré con abogados y todo para hacerlo", sostuvo.

Explicó que en la entrada del predio hay un medidor de luz que fue instalado cuando las tierras estaban en uso, pero que hoy la demanda energética del asentamiento ha superado su capacidad. "En un principio el medidor de luz alcanzaba para algunas cosas, pero ahora hay muchas más familias y eso lo ha saturado", detalló.

¿Estafa o mala gestión? El debate en la justicia

Mientras los vecinos sostienen que las tierras eran fiscales y que los terrenos nunca fueron debidamente regularizados, Riquelme insiste en que actuó de buena fe y que nunca intentó engañar a nadie. "No entiendo por qué se la han agarrado así contra mí, diciendo que los estafé, que tengo una causa judicial y esas cosas. Jamás estafé a nadie. Cedí el derecho sobre la tierra y lo hice todo por escribano", remarcó.

Por el momento, Juan Riquelme asegura que está dispuesto a colaborar con la justicia y demostrar que su única intención fue ayudar. "Yo no me quedé con nada. Mi familia sufrió mucho y solo quise hacer algo bueno con esas tierras. Espero que esto se pueda solucionar de la mejor manera para todos", concluyó.