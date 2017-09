Nicola apuntó contra el transporte de Quiroga

“Queremos reconstruir el sistema de transporte público de la ciudad. Los vecinos no pueden pagar la segunda tarifa más cara del país -casi el doble que en Buenos Aires- y viajar amontonados, en unidades semidestruidas, con horarios que no se cumplen, con recorridos que no llegan a toda la ciudad y con paradas destruidas”, denunció el candidato a concejal.

“Y por si fuera poco, el Municipio le paga compensaciones permanentemente a Autobuses Santa Fe, cuando hoy es claro que la mayoría de los vecinos no está de acuerdo con el servicio que presta”, subrayó Nicola. A su vez, resaltó que las deficiencias en el transporte público afectan la vida cotidiana y la economía de los habitantes de la ciudad. “Todos los meses hay casos de vecinos que pierden el presentismo en sus trabajos por el colectivo que no pasa”, dijo y apuntó: “Es hora de cambiar esta realidad, y el voto al MPN es el que más le duele a Quiroga, porque significa más control y límites a su gestión”.