“Hoy el MPN es el único que se encuentra en condiciones de ponerle un límite a la gestión de (Horacio) Quiroga. El voto al MPN es el que más le duele al intendente. No hemos escuchado las propuestas del candidato de Cambiemos. Creemos que con un debate serio y responsable podemos construir las soluciones para los problemas de la ciudad”, dijo Nicola.

Según observó, “el Municipio está aislado, encerrado en sus propios caprichos porque no escucha, no acepta opiniones distintas. Hay una actitud soberbia en no escuchar a los vecinos. Nosotros vamos acercar las soluciones para cambiar esta realidad”, prometió.

“Las obras necesarias para evitar las inundaciones, el deficiente transporte público y el tratamiento de la basura deben ser los temas a tratar”, dijo Nicola, que fue ministro de Energía de la Provincia antes de aceptar la propuesta del ser postulante al Deliberante.