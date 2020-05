Nicolás Bonelli y su preocupación durante la cuarentena

47193.jpg Nicolás Bonelli aseguró que están buscando nuevos rubros para mantener en pie su taller durante la cuarentena

Y señaló que piensan en otros rubros para seguir afrontando los gastos de su taller. “Todavía no hemos logrado hacer otras tareas extras, pero siempre estamos hablando con amigos que están otro rubros que están funcionando de forma parcial. Se dieron algunas posibilidades con respecto a la herrería, pero todavía no hemos concretado otra actividad para poder hacerlo. Si venimos al taller porque estamos habilitados y estamos avanzando en todo lo que se pueda con los motores y el auto, aunque ya mucho no nos queda. En el caso de los impulsores nos faltan varios elementos que tienen de venir de empresas de Buenos Aires que aún están cerradas, así que no podemos avanzar en ese tema”, remarcó.

Por último, Bonelli describió la situación que se vive en Concepción del Uruguay, lugar donde reside. “La cuarentena acá la llevamos bien porque no hay casos en Concepción del Uruguay, así que creo que se trabajó muy bien y fue muy estricta la tarea del municipio y de las fuerzas de seguridad para que se cumpla todo lo estipulado. Paulatinamente se fueron abriendo algunos negocios y a partir de este lunes volverán otros porque la economía es una parte fundamental de la vida. Se ve poco movimiento, pero creo que con el correr del tiempo va a ir volviendo todo a la normalidad”, culminó.