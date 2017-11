“Pinchamos una goma, no la podían arreglar y no encontrábamos repuesto. Compramos otra que no corresponde a este auto y que es un peligro, pero vinimos bastante despacio. Nos acompañó la policía y agradezco muchísimo. La gente se portó maravillosamente bien”, contó Mirtha en diálogo con Infama.

Nada agradable

Por otro lado, la conductora se lamentó por no haber estado presente con su hermano y familiares que acudieron al evento. “No hubo peligro, pero esto no fue agradable. No me bajé del auto porque tenía miedo de que me robaran. Por otro lado, mi hermano me dijo que no me preocupara, que estaba lloviendo y que vuelva a mi casa. Pero yo lloré, me dio mucha pena porque era su último festival”, concluyó Mirtha.