No cesan las agresiones contra agentes de tránsito

POR PABLO MONTANARO / montanarop@lmneuquen.com.ar

Jueves, 9 horas, en San Martín al 70. La inspectora de tránsito le solicita con amabilidad al conductor que mueva el auto porque donde había estacionado estaba reservado para un camión de caudales. El insulto no se hizo esperar desde dentro del vehículo hacia la inspectora. 40 minutos después, en Mitre y Corrientes, el mismo conductor no sólo la vuelve a agredir verbalmente a la inspectora, sino que le tira el auto encima. La situación descripta, cargada de violencia, es una de las tantas que sufren a diario los agentes e inspectores de tránsito en las calles de la ciudad ante una advertencia o multa hacia quienes no respetan las normas.