No devuelve a un nene que crió por error

Una de las madres, Vu Thi Huong, habló con el portal de noticias online Dan Tri: “He cuidado los pasados seis años del niño más que de mí misma. Y ahora me entero de que no es mi hijo biológico. Esa es la verdad, pero en este momento no puedo aceptarla”, dijo la mujer, de 29 años.

El intercambio se descubrió en abril gracias a un test de ADN. La otra pareja ya se había extrañado tras el nacimiento en 2012 de que su bebé de pronto tenía puesto un pañal distinto, pero el personal de la clínica aseguró que todo estaba en orden. Después de que el niño creciera y no se pareciera a ninguno de los padres, se hicieron la prueba de ADN.

Esa familia quiere ahora intercambiar a los niños y solicitó esa medida en una nota dirigida al Ministerio de Salud. El padre de ese grupo familiar, Phung Giang Son, de 28 años, escribió en el texto: “Estamos todos muy dolidos. Nos duele mucho por los dos niños”. El ministerio deberá tomar una decisión hacia fin de julio.

El intercambio de bebés tuvo particular trascendencia en la vida de Vu Thi Huong, ya que la relación con quien era su esposo en 2012 terminó en divorcio porque él, al ver que el nene que estaban criando no se parecía ni a él ni a Huong, sospechó que era fruto de una aventura extramatrimonial.

El Hospital General Ba Vi admitió el error. El 14 de abril, el representante del hospital se reunió con ambas familias para hacer una prueba de ADN que confirmó el intercambio de bebés. Según Son, el hospital prometió asumir toda la responsabilidad y devolver a los niños a sus familias en dos semanas, pero nada cambió en tres meses. Son presentó una demanda ante el Tribunal Popular de Ba Vi, exigiendo que el hospital pagara una indemnización por daños físicos y mentales. Nguyen Quoc Hung, director del hospital, dijo que el error se cometió en 2012, cuando él aún no había asumido. Agregó que el hospital no tenía fondos suficientes para cubrir la indemnización.