"No es buena la percepción que hay de la Justicia"

“La percepción de lo que cada uno cobra es algo muy subjetivo. No creo que tenga que quedar sólo en lo salarial. Sí insisto en que no es oportunidad para hablar de los salarial y para el TSJ no es prioridad hacer una reestructuración de la escala salarial”, afirmó Busamia. Asimismo, el vocal aclaró: “En esta situación donde el servicio de justicia no es percibido de calidad y oportuno, no es momento para que los miembros del Poder Judicial estemos focalizados en el tema salarial”.

“Con un servicio de justicia no tan bueno y la credibilidad de los jueces en su peor momento, el monotema no puede ser lo salarial, al menos por ahora”, dijo Germán Busamia, Vocal del Tribunal Superior de Justicia

El integrante del TSJ se mostró crítico: “La percepción del servicio de justicia actualmente no es buena. La ciudadanía no percibe que reciba de la justicia el servicio que espera. Tenemos defectos en el servicio que estamos prestando, pero también creo que estamos atravesando un proceso de reforma y estamos a mitad de camino. El fuero más depurado es el penal, que va a cumplir cinco años de funcionamiento, y es el que creo que está brindado el mejor servicio a la ciudadanía. Los fueros mayoritarios laboral, civil y de familia tienen problemas de gestión y hay que trabajar mucho en las transformaciones”.

Busamia, además, confió que en encuestas nacionales hoy la credibilidad de los jueces está en el peor momento de la historia, por lo que hay que trabajar y mucho.

