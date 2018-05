"No es cierto que haya cambiado de lugar el accidente"

Ayer, tanto Muñoz (destituido de su cargo en un jury por chocar, huir y negarse al alcotest) como el ex director de Tránsito de la Policía, Enzo Millahual, se sentaron frente a los jueces Raúl Aufranc, Diego Chavarría y Liliana Deiub.

En el caso de Millahual por haber usado el servicio de grúa abonado por la Policía en favor del ex juez e infringir sus deberes como funcionario público, al no hacer asentar en el Libro de Novedades de la División Tránsito los detalles del vuelco que sufrió Muñoz el 1° de mayo de 2014 en la Autovía Norte cuando aún no estaba habilitada.

En la primera jornada testificaron siete efectivos policiales, dos que trabajaban en la Comisaría 20 y cinco, en la División Tránsito Neuquén, entre los que estaban quienes por orden de Millahual trasladaron a Muñoz al hospital de Plottier y a su casa.

“Él (Muñoz) bajó la ventanilla y le sentí olor a aliento etílico, por el viento”, afirmó la cabo que acompañó al ex juez y a su ex pareja desde el lugar del hecho hasta el hospital. “Pregunté por qué no llamaron a la ambulancia, que eso era lo correcto, y ahí (Millahual) me pidió que los acompañe”, aclaró.

El hecho descripto por la fiscalía ocurrió el 1º de mayo de 2014, cerca de las 18:30, cuando Muñoz conducía ebrio su VW Bora junto a su hijo por la Autovía Norte y volcó en la rotonda de Parque Industrial (casi Casimiro Gómez). Tras dar otra dirección a su seguro, cobró 145.200 pesos.

Más policías y el dueño de la grúa

Se espera que declaren el segundo jefe de Tránsito por la entrega del Bora, personal del comando radioeléctrico y de Transporte por el pago de las grúas. También, el dueño de la empresa de grúas que intervino.

