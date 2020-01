No es fácil el fútbol argento

Acá, en campos de juego irregulares, con mucha fricción en todos los partidos, también es clave la capacidad física, no dar ventajas en el mano a mano, pensar rápido con la cabeza pero actuar aún más rápido con las piernas. De Rossi mostró profesionalismo, pero no le alcanzó para ganarse un lugar en el equipo y sostenerlo en el corazón de esos hinchas que se ilusionaron con su llegada. Su nombre ya forma parte de una larga lista de jugadores que retornaron de Europa todavía con hilo en el carretel, y no lograron brillar. En Boca alcanza con mencionar a Carlos Tevez, que llenó la Bombonera solo para saludarlo y nunca fue el de antes, o a Daniel Osvaldo, que venía de jugar en la selección italiana y, aunque fue víctima de su comportamiento, dentro de la cancha tampoco mostró nivel europeo.