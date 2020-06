No es grieta, es discriminación

Parecía un domingo tranquilo, después de la nevada y el anuncio de más cuarentena. Pero sólo bastó que una bandera multicolor (que representa los derechos de la diversidad sexual) flameara en el mástil de la Plaza de Las Banderas en la Avenida Argentina de Neuquén, para que todo estallara en una descontrolada guerra en las redes. ¿Qué fue lo que molestó? ¿Fue para tanto? Tras el uso de un lugar que parece exclusivo para los colores nacionales, enseguida estallaron los comentarios homofóbicos cargados de un extraño nacionalismo y amor patrio, como si la Patria fuese solo una bandera y no una filosofía de vida o una postura política. El tema subió más de tono con las declaraciones del diputado nacional por Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez: “Es solo un trapo de colores”, enfatizó. El debate por la sexualidad está directamente ligado a la discriminación. No sólo pasa con la bandera LGBTI+ sino también con la bandera mapuche, el pañuelo verde de la campaña de aborto legal, y toda expresión que se salga de lo normativo, y que represente, de alguna manera, a las minorías, a pesar del franco ascenso de estas últimas mencionadas. Y el tema trasciende lo político partidario. Como sucedió también con la Ley de Matrimonio Igualitario. Es cierto que hay más personas de derecha o identificadas con el macrismo en la cruzada que hay contra las minorías y, en este caso, con la polémica de la bandera multicolor flameando. Pero también hay peronistas, intendentes y sindicalistas, atravesados por ideas que ya se van descascarando en este nuevo milenio. La elección sexual no debe importarle a nadie. Ni el color de la piel, ni la clase social. Tal vez haya que aflojar con las provocaciones desde los extremos.