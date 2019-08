No habrá atención especial en los Registros Civiles por las PASO

Explicó que no se realizará un operativo especial, como el 2015 en oportunidad de celebrarse las elecciones para la gobernación, porque en esta ocasión no lo amerita. “En las elecciones de 2015 estábamos en un proceso de recambio del DNI de manual a digital y el volumen era un caudal importante. A la fecha no tenemos ese caudal que amerite el operativo”, indicó.

Qué documentos son válidos

Cada vez que hay una elección, como la que habrá este domingo en todo el territorio argentino, se genera alguna duda acerca de los documentos válidos para sufragar.

Señaló que, como es una elección nacional, el elector podrán presentarse con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que no haya gestionado el DNI.

Tal como lo especifica la Cámara Nacional Electoral, también podrán presentarse con DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar” y nuevo DNI tarjeta.

Aunque no se permitirá votar a quienes concurran con un documento anterior al que figura en el padrón electoral. En cambio, se permitirá votar a quien acredite una versión posterior al documento que figura en el padrón.

LEÉ MÁS

¿Dónde voto? Consultá el padrón definitivo para las PASO

¿Qué pasa si no voy a votar en las elecciones del domingo?