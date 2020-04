No habrá estacionamiento medido y SAEM no podrá sancionar al personal

El sindicalista aseguró que desde la empresa les notificaron, vía Whatsapp, a los empleados que no tienen que concurrir a trabajar “hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.

“Lo único que hicimos es que se respete la letra y contenido del DNU, como lo hicimos con otras empresas que han entendido y han acatada una medida del gobierno nacional”, agregó.

Aseguró que no es un capricho del sindicato y que mientras esta medida dure, los empleados no prestarán servicios.

“No funcionará el estacionamiento medido, los decretos hasta acá dados no autorizan la actividad. No tenemos más que acatarla. La justicia resolvió en consonancia. Se tiene que resolver la situación de fondo que es cumplir con los decretos del PEN”, añadió el gremialista.

El fallo lo que resolvió en su artículo 1º es hacer lugar a la medida cautelar, conforme artículo 130, habilitando a los trabajadores a permanecer en cuarentena mientras dure el trámite de este proceso o se disponga una modificación de la medida. Como así también a la empresa de abstenerse de proceder a intimar, bajo cualquier apercibimiento, a que los dependientes retomen tareas y adoptar medidas disciplinarias.

