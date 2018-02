No hay desnudos

“Se ve mi trasero bastante y se ven muchas veces los senos de Dakota. Nosotros no necesitamos mostrar el resto (de nuestros cuerpos) si no es esencial para la historia. No estamos haciendo porno, aunque la gente piense que sí”, relató el actor en una entrevista con la publicación Elle.

En tanto, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson reveló que negoció muchas de las escenas de sexo y reiteró, al igual que su compañero, que no es una cinta pornográfica.

130 mil personas ya vieron el film en todo el país, en sólo tres días.