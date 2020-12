No hubo accidentes durante el fin de semana largo

"No solamente llevamos adelante el operativo de seguridad vial por el turismo al interior de la provincia sino también por el turismo microrregional. Tuvimos bastante tránsito hacia El Chocón, lago Mari Menuco, Los Barreales y los balnearios de China Muerta, Arroyito y también localidades de Neuquén. Por eso reforzamos la presencia sobre las principales rutas de nuestra región, Centenario, Vista Alegre, Senillosa y Plottier", detalló Cortínez a LMN.

En tanto, la vuelta a casa este martes se extendió hasta la noche, con los controles policiales en las rutas del Alto Valle hasta las 23 y un "regreso fluido", según el comisario. "No hubo embotellamiento y no hubo demoras como si se dio en otras épocas. Y, como resultado, no tuvimos que lamentar ningún siniestro vial", destacó Cortínez.

chocon finde largo

En el interior provincial se vivió una situación similar, con las rutas cargadas de turistas y, afortunadamente, sin ningún siniestro vial, según confirmó el comisario inspector Daniel Castillo a LM Neuquén. Los operativos en la zona cordillerana concluyeron a las 20 de este martes.

Castillo indicó que durante el finde XXL sólo se registró un ciclista herido durante la competencia Gran Fondo que se llevó adelante sobre la ruta de los Siete Lagos. "Una persona mayor estaba compitiendo y en una bajada con una curva había desniveles en el asfalto pierde el control y se cae", precisó.

"Como hecho llamativo tuvimos varios llamados de automovilistas que observaron manchas de sangre en la ruta, pero se trataba de animales silvestres que fueron atropellados", agregó el comisario.