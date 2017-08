"No le tengo miedo a Tinelli"

“No le tengo miedo al señor Tinelli. Si no se retracta, voy a ir hasta el fondo del mar”, prometió la Mole en diálogo con Radio Urbana BA. “Perdí muchos trabajos y presencias culpa del tuit de Marcelo que decía que yo hacía apología de las carreras. Me armaron un quilombo gigante diciendo que yo era un asesino, pegador y maltratador de perros. A partir de ahí se me vino todo abajo”, confesó.

“Nunca volví a estar frente a frente con él y tengo ganas de decirle muchas cosas. Él me conoce y sabe que cuido más a los perros que a los chicos. En 2010 sabía que tenía perros y caballos de carreras y le encantaba”, añadió.

Le quisieron bajar línea

La Mole contó que a principios de año, Pablo “Chato” Prada lo convocó para el “Bailando” con el requisito de que se declarara en contra de las carreras. “Me dijo: tenés que decir esto, si no, Marcelo te va a bajar”, reveló.

A su vez, sostuvo que también iniciará acciones legales contra Mimí, la mujer del Tirri, por acusarlo de asesino de perros.

A juicio;: La Mole amenaza con llevar a tribunales a Marcelo y A Mimí, la novia del Tirri.

Pide pista chapeando con su romance con Ricky Martin

La semana pasada Mariano Caprarola, panelista de La jaula de la moda, reveló que salió con Ricky Martin y ahora busca capitalizar su viejo romance para entrar al “Bailando”.

“Fue hace muchos años. Lo conocí un día en un famoso hotel, yo estaba entrenando y nos vimos ahí”, aseguró el modelo y recordó que en aquel tiempo, el cantante boricua aún no había blanqueado que era gay. “Nos vimos en Estados Unidos. Salimos a comer, paré dos veces en su casa. Habrá durado unos tres meses la relación”, agregó.

Tras la difusión de la noticia, Mariano se tiró un lance para sumarse a Showmatch. “Me gustaría estar porque sé que voy a deslumbrar y dar lo que el show necesita, soy Rocío Robles más la Bomba Tucumana juntas”, dijo con humor.