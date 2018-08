No les agrada que los trates como hijos

Moisés Heiblum, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de México, afirmó que tratar de humanizar a nuestros animales de compañía implica despreciar su propia naturaleza, “su organización social y reglas de convivencia”, lo que, lejos de ser una expresión de amor, puede causarles un gran daño.

El experto explicó que esta situación es cada vez más común porque hay más personas que tratan de mitigar su soledad con los animales y de integrarlos a las dinámicas humanas, lo cual es nocivo para ambas partes.

Por ejemplo, cuando el animal está todo el tiempo con su humano, en algún momento que el perro se quede solo sufrirá ansiedad por separación e incluso ataques de pánico que lo llevarán a tener conductas destructivas o a defecar y orinar dentro de la casa.

“Muchos dueños los integran a costumbres como celebrar su cumpleaños o hacerlos partícipes de eventos que no necesitan ni comprenden. Son situaciones incómodas e incomprensibles para ellos”, destacó el académico.

Heiblum enfatizó que un perro, para vivir feliz y con bienestar, sólo requiere tener sus necesidades básicas cubiertas: contar con un lugar cómodo para resguardarse, no tener dolor ni enfermedades, no tener hambre ni sed, ser libre para expresar el comportamiento normal de su especie y realizar las actividades naturales de un perro.

Algunos trastornos: Pueden comenzar a sufrir ansiedad, confusión y ataques de pánico.

¡Ojo con el hiperapego! Por Sergio Gómez (veterinario)

No es bueno que tu perrito tenga hiperapego con vos (son dependientes, no reconocen a otra persona como amigo y suele suceder en perros de raza pequeña), ya que se vuelven cero sociables con la gente y otros perros. Es importante que se concientice sobre el tema dado que el comportamiento de nuestras mascotas dependerá mucho de lo que nosotros les enseñemos en las primeras etapas del crecimiento. El perro con esta dependencia sufre mucho porque piensa que lo van a abandonar. Ellos están pendientes de tus movimientos, vocalizan, tiemblan y hasta son capaces de sufrir trastornos en su ciclo reproductivo ya que generan embarazos psicológicos con producción de leche. Estos perros deberán ser tratados con medicación para calmar esa ansiedad. Un consejo es no malcriarlo en todo lo que quiere y hacer que entienda los tiempos de la familia.