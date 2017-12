"No pienso en la reelección, aunque algunos la piden"

En otro orden, en la siguiente entrevista con LM Neuquén, el gobernador adelantó que en 2018 habrá más de 5000 millones de dólares en inversión petrolera y dejó para el ámbito de su privacidad las diferencias con el vice Rolando Figueroa.

En el 2018 se vencen mandatos en el MPN. Analizaremos cuál es la mejor estrategia política”, afirmó Omar Gutiérrez, Presidente del partido

¿Por qué cambia el gabinete? ¿Se puede hacer una lectura poselectoral?

Hay que trabajar para garantizar la inclusión. Y por eso era importante reforzar áreas sensibles y que para nosotros son prioritarias, como Turismo, Deporte, Cultura y el desarrollo de infraestructura. Al mismo tiempo, tenemos que dejar de pensar que el Estado tiene que resolver todo. Queremos reforzar el vínculo público-privado: Vaca Muerta es un gran ejemplo de cómo se puede trabajar en sintonía desde el Gobierno y desde el sector privado con un mismo fin.

¿El resultado electoral también fue un factor?

Hay distintas consideraciones que se tienen en cuenta. No sólo esa.

—¿Sigue pensando que ATE quiso desestabilizar al Gobierno en el último conflicto?

Yo reivindico la paz y el diálogo. La sociedad está cansada de la violencia. No hay lugar para eso. Nosotros proponemos mucho diálogo y construir aun en la disidencia, pero a través de la palabra y no de la violencia.

¿Cómo está la relación con el gobierno nacional?, ¿la coyuntura política provocó algún cambio?

Es una relación franca, clara, de mucho diálogo, de teléfono abierto y puertas abiertas para hablar con el presidente y los ministros.

—¿Piensa en la reelección en el 2019? Hay intendentes afines que ya salieron a pedirla públicamente...

El 2018 también es un año político. Va a haber posicionamientos, reacomodamientos. En el sector azul del MPN, en las líneas internas. Nosotros tenemos las puertas abiertas.

¿Pero va o no por la re?

No está en la agenda, pese a que la gente se expresa y es libre de hacerlo.

¿Y se deja llevar por estos pedidos?

(Silencio largo) Veo que hay ansiedad y por eso se anticipan los tiempos. Yo observo con detenimiento quiénes y por qué lo piden. Hoy no está en la agenda, aunque algunos la piden.

—¿Es un pedido genuino o interesado?

Me parece genuino y muchas veces les pregunto por qué. Hay un proceso de participación y expresión que ha comenzado de parte de estos intendentes. Yo lo que digo es que no es parte de mi agenda. Le agradezco a la gente que me haya dado la oportunidad de estar en un cargo con el que prácticamente no había soñado. Dios y la gente dirán.

—Usted habla de reacomodamientos en el MPN, ¿hay alguien que se quiere ir del sector azul?

El sector azul tiene una tradición, convicciones y valores. La puerta está abierta y si alguno no se siente a gusto, puede ir a otra línea de pensamiento interno. Y este es un año en el que vamos a ver movimientos internos.

—El próximo año renuevan autoridades en el MPN, ¿van a convocar a una interna, hay una fecha estimada?

Analizaremos cuál es la mejor estrategia política electoral. Se vencen mandatos (en la presidencia del partido y la convención partidaria).

—¿Puede no haber elecciones?

Analizaremos cuál es la mejor estrategia electoral, insisto.

—¿Cómo está su relación con el vice, Rolando Figueroa?, ¿siguen las diferencias?

Me preguntaron y di esta respuesta: las cuestiones privadas se arreglan entre cuatro paredes.

Claro, pero es una situación pública, ¿no?

Yo ratifico lo que acabo de decir.

Este año Vaca Muerta cierra con u$s 4000 millones de inversión, ¿cuánto hay comprometido para el año que viene?

Tengo que buscar el dato fino, pero serán más de cinco mil millones de dólares.

Dos años de gobierno, ¿es más difícil de lo que esperaba ocupar este cargo?

Creo que es el desafío más difícil que tendré en mi vida. Los días se van como agua entre las manos, con mucha intensidad.

Marcos Peña, el jefe de Gabinete de Macri, dice que quieren ganar en la provincia en el 2019…

Nunca se repite la foto de una votación en otra, y un resultado es una construcción diaria. Todos hacen su juego. Nosotros tenemos que modernizarnos sin perder nuestra esencia de ser un partido provincial para los neuquinos.