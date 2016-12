Ángel Casagrande

casagrandea@lmneuquen.com.ar

Mate en mano, el gobernador Omar Gutiérrez no larga una sola sílaba sin pensarla antes, mide cada palabra y no para de expresar su agradecimiento a la gente por la posibilidad de comandar los destinos de la provincia.

Diálogo, coincidencias, consensos son conceptos que esgrime en varias oportunidades para analizar el modo de fortalecer el desarrollo de la sociedad. Y bajo esas premisas, remarcó la necesidad de llegar a un acuerdo energético con reglas claras, con todos los actores sentados a la mesa y con un precio del petróleo “con piso y sin techo”. Sin embargo, aclaró que no se logrará si hay despidos de por medio.

Con énfasis, dijo que no se puede firmar nada si no se resuelve la conciliación obligatoria de los 1500 trabajadores cesanteados en las últimas semanas en la cuenca neuquina.

Gutiérrez ayer cumplió un año de gestión. Lo calificó de “difícil” por ser el primero, pero no dejó en ningún momento de hablar de que Neuquén “es tierra de oportunidades”. Se mostró convencido de que el 2017 el país debería volver a la senda del crecimiento.

¿Qué balance hace de su primer año de gestión?

De agradecimiento por el compromiso de la gente, su empuje, su coraje. La gente pone lo mejor de sí para que Neuquén crezca y se desarrolle. Y ese desarrollo viene de la mano del diálogo para construir desde los intereses legítimos sectoriales. Somos distintos y en nuestras diferencias radica la riqueza para construir un desarrollo colectivo mejor. Tenemos que centrar nuestro debate y nuestra acción en generar desarrollo económico del que sirve y vale, el que genera desarrollo social; ese es el camino para generar un desarrollo más equitativo entre clases sociales y entre los distintos pueblos y zonas geográficas.

Fue un año difícil, es el primero de gobernador, que no es lo mismo que ser ministro, ser presidente del banco (BPN) o ser concejal.

¿Qué análisis hace de la relación con Nación?

De diálogo y trabajo. Una relación en la que mi compromiso es con Neuquén y con los neuquinos. El gobierno nacional ha acompañado muchas de las iniciativas que he puesto arriba de la mesa, en agenda, que son los compromisos que he asumido. Hemos tenido acompañamiento y colaboración de Nación.

Hay coincidencias y diferencias, y esas diferencias también las he podido plasmar y me las han respetado. Argentina necesita de la construcción de soluciones, estamos obligados a hacerlo; si seguimos pensando en cuestiones electoralistas, la sociedad te va a dar la espalda.

Los que ocupamos un cargo tenemos que dar el ejemplo, no podemos estar cruzándonos mediáticamente. Por eso yo no confronto; priorizo y me apalanco en el diálogo y las coincidencias, construyo desarrollo con los intendentes, con Nación, con las instituciones.

No hay que confundir diálogo con imposición, nosotros dialogamos con todos: con los gremios, con los otros bloques de la Legislatura, con las cámaras empresariales.

Se está definiendo un primer acuerdo energético, ¿cómo se para Neuquén en la mesa de discusión?

Con un precio sostén, con un piso y sin techo, exigiendo la eliminación de retenciones al petróleo y al gas; exigiendo la no importación de petróleo y gas. La prioridad la tiene que tener la producción local.

Se necesita ampliar el horizonte del Plan Gas, que vence en 2017. A las compañías les estamos pidiendo la extensión hasta el 2020.

Durante muchos años, no pagaron por nuestra producción, un recurso no renovable, lo que corresponde. Así como logramos un valor de boca de pozo, necesitamos condiciones con reglas de juego claras que amplíen el horizonte. Las nuevas inversiones generan más desarrollo, más producción y más trabajo. ¿Qué negocios hacemos cuando importamos petróleo y gas de otro país?

Tenemos que articular el plan, no queremos más parches. Un plan de desarrollo de la actividad hidrocarburífera que tenga previsibilidad y que frente a los distintos escenarios, cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero ese primer acuerdo se tiene que dar en un marco de paz, no en un marco de despidos. Este tema debe ser resuelto primero. Necesitamos un abordaje integral que contenga las bases para el desarrollo estructural. Están sentados a la mesa todos los actores: los sindicatos, los empresarios, Provincia y Nación. En 2015 se invirtieron 5 mil millones de dólares, en 2016 serán 4 mil millones; no está parada Vaca Muerta. Este plan busca nuevas inversiones de las compañías que ya están instaladas en la cuenca neuquina e ir a buscar la llegada de nuevas empresas.

Consensos en la legislatura

El proyecto de reforma política, un ejemplo

El gobernador Omar Gutiérrez destacó la labor en la Legislatura neuquina, en donde ponderó que se alcanzaron los consensos para aprobar varios proyectos importantes, y ejemplificó con la Reforma Política. “Por ahí no vayamos tan rápido, pero sí a paso firme. Fruto del debate se avanza, se crece, se desarrolla; con diálogo, trabajo y priorizando los acuerdos, no las diferencias. Si se hubiese priorizado las diferencias, no tendríamos reforma. Seguiríamos con una ley desactualizada, de hace más de 40 años. Es un paso trascendental”, expuso el mandatario, quien festejó el debate con los otros bloques para que avance la iniciativa. En este contexto, valoró que ahora las campañas políticas sean más cortas y que haya sanciones a los que ensucian y no limpian la vía pública. “Son cosas que pedía la gente, se acabaron las candidaturas simultáneas y testimoniales, las mujeres ocupan la misma cantidad de espacios que los hombres”, agregó.

A su vez, festejó la aprobación de las leyes de Dislexia, de Trashumancia, de Acceso a la Información, de bibliotecas, de Cooperadoras, de Generación Distribuida, de Impersonalidad, el acuerdo YPF-G&P y el Presupuesto 2017, entre otros.

Ganancias

“Confío en los senadores”

-¿Qué cree que pasará en el debate en la Cámara alta?

Se debe tratar con seriedad y responsabilidad. Estamos hablando con los senadores del MPN, es importante construir los consensos. Acá lo que se está discutiendo es la cuantía. Todos están de acuerdo en el objetivo; el tema es si lo hacemos en un paso, en dos, en tres o en cuatro. Confío en la solvencia de los senadores. Lo que se está planteando (el proyecto aprobado en Diputados) genera un agujero de recursos en Nación y en las provincias. No se trata de destapar una pierna para tapar otra. Salvo en situaciones de crisis extrema, en política económica, los cambios tienen que ser graduales.