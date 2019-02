"No recorren la provincia, no tienen propuestas ni candidatos"

"Los máximos cargos tienen que figurar en la boleta electrónica, sino recorriste y no tenemos candidato te la tenés que bancar, en esta provincia nivelamos para arriba, no para abajo", sostuvo en una entrevista en LU5.

"Gobernado, intendente y primer diputado, la cara tiene que estar, es una falta de respeto más que no esté. Si no tienen propuesta municipales no es problema nuestro, vamos a ir a la justicia electoral, de ninguna manera vamos a dejar que se vulneren derechos", agregó Gutiérrez.

Además, el postulante a la reelección por el MPN enfantizó que esta iniciativa surge de quienes no tienen candidatos a intendente en muchos lugares y por eso no quieren que estén las imágenes.

"Nuestra propuesta alcanza a los 750 mil habitantes, otros aunque sea en campaña podrían ir a caminar y gastar la suela de los zapatos, se olvidaron de 10 mil habitantes en nueve ciudades", dijo Gutiérrez.

Consultado sobre la reelección, el candidato del MPN, detalló que aceptó el desafío luego de dialogarlo con su familia y por que el pueblo se lo pidió en las internas "para que sigamos trabajando junto y hagamos realidad el destino de grandeza de Neuquén por cuatro años".

"Quiero que en nuestra provincia sigamos siendo nosotros los que elijamos lo que queremos para el futuro de nuestros hijos", manifestó y añadió que Neuquén se anima a planificar en una situación como Argentina y el MPN tiene una plan para los próximos cinco años.

