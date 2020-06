No sabía que esperaba un bebé y dio a luz en el baño

La historia tiene como protagonista a la pareja formada por Grace Meachim (32 años) y James Meachim (34), en Sussex, Inglaterra. Ambos habían decidido tener solo tres hijos y por eso Grace era muy minuciosa a la hora de consumir los comprimidos anticonceptivos y James esperaba realizarse la vasectomía a corto plazo. Sin embargo, la vida los tomó completamente por sorpresa hace unos días: ella se levantó en la mañana para tomar una taza de té cuando comenzó a sentir fuertes dolores en la zona de su vientre. Su hijo mayor de 13 años llamó al número de emergencias, pero no hubo tiempo: Grace rompío bolsa y a los pocos minutos una beba nacía en el baño de los Meachim. "A los pocos segundos de llegar al baño, rompí bolsa. Me asustó tanto que grité. Fue tan surrealista. No había tenido ninguna acumulación, ningún dolor, nada", detalló Grace a Mirror.