No será gratis entrenar a clientes en Parque Norte

El Parque Norte se posicionó como el lugar por excelencia en el que los neuquinos practican distintas actividades deportivas y recreativas a lo largo de todo el año. Ese crecimiento generó que algunos profesionales de la educación física lo utilizaran para ejercer su profesión.

Sin embargo, otras personas sin preparación académica pero con experiencia en la materia encontraron en el entrenamiento un negocio rentable. Además, los legisladores tuvieron en cuenta que en 2014 Neuquén fue declarada por Ley como capital nacional del senderismo urbano, es por eso que el bloque oficialista interpretó que la actividad debía ser regulada.

“Estas personas generan un desajuste en la seguridad de las personas que confían en ellos”, señalaron desde el bloque. “Entendemos que los profesionales toman sus recaudos y preparan entrenamientos adecuados, pero de cualquier manera queremos que quede registrado”, agregaron.

Este es uno de los puntos sobre los que hace énfasis el proyecto. Es que en estos espacios no suele existir un certificado médico que avale que las personas gozan de buena salud, por lo que, de ser aprobado, dejaría en la clandestinidad a los aficionados que entrenan grupos.

Además, desde la Subsecretaría de Medio Ambiente les indicaron que existe una sobrecarga de los senderos de las áreas protegidas, lo que genera que los deportistas se alejen de los caminos e impacten negativamente sobre las plantas.

En tanto, señalaron que existe una ordenanza que establece que los profesionales que utilicen periódicamente un área natural protegida con fines lucrativos deberá pagar un canon. Se trata de la 13.597, que está aprobada pero que aún no fue reglamentada.

Indicaron que el alcance de esta iniciativa podría alcanzar a los gimnasios que realizan actividades complementarias al aire libre, aunque aún no está definido.

“Esta propuesta nace de la parte legislativa porque queremos cuidar la imagen de los profesionales y renovar esa confianza en las personas que saben. Es un reconocimiento al profesional”, concluyeron.

La normativa sólo estará circunscripta a las áreas protegidas, puntos neurálgicos de la actividad deportiva de la ciudad donde las autoridades pueden regular este nuevo nicho de mercado que creció raudamente. El próximo lunes será tratada en la comisión de Legislación General que preside Santiago Montórfano (PRO).

Los términos del proyecto alcanzan a los profesionales de Educación Física con titulación oficial en la materia, otorgada por Universidad Nacional, provincial o privada, reconocida oficialmente. También por institutos terciarios oficiales o privados, reconocidos por autoridad nacional.

Incluye, además, a los establecimientos deportivos, que también podrían caer dentro de las redes de la normativa, ya que muchos realizan actividades complementarias en grupo en las áreas protegidas de la ciudad.

Mora: Existe una ordenanza sin reglamentar que fija un canon al uso de las áreas protegidas.

Otra iniciativa busca registrar a los que corren

El bloque del Movimiento Popular Neuquino presentó una iniciativa parecida a la del PRO, pero que pone el foco sobre los grupos que realizan actividades físicas y recreativas en las áreas protegidas de la ciudad.

El proyecto busca que se registren los conjuntos de personas que se acercan a las áreas protegidas para realizar distintos entrenamientos físicos.

El problema con este enfoque, según indicaron desde el PRO, es que los grupos de entrenamiento no son personas físicas ni jurídicas, una cuestión que podría ser esgrimida como motivo de rechazo por el resto de los concejales.

Además, la conformación de los grupos es dinámica, es decir que casi nunca están integrados por las mismas personas. Es común que las personas vayan cambiando de grupos, según la conveniencia de los horarios y otras variantes que definen las relaciones entre los cultores de la actividad física.

El proyecto del MPN será tratado en la comisión de Legislación General el lunes, al mismo tiempo que se le de tratamiento a la iniciativa de NCN-PRO-FPN.

Lautaro Charra. Responsable de un gimnasio

1. ¿Cuándo cree que surgió el interés por esta actividad?

Nosotros nos reunimos día por medio en la Plaza de las Banderas y desde hace 4 o 5 años notamos que la actividad explotó, porque cada vez más gente se convence de lo bien que le hace correr a su estado físico y porque disfrutan de hacerlo en un entorno natural y viajar en grupo a la cordillera.

2. ¿Qué opina del proyecto del Deliberante que busca regularlas?

Me parece bien porque, si bien yo soy profesor de Educación Física, hay gente que coordina grupos y quizás no tiene el conocimiento o la pedagogía necesaria para hacerlo. Además, es importante que esté regulado para evitar los riesgos que pueden surgir. Por suerte nunca pasó nada, pero el running no es para cualquiera.

3. ¿Qué recaudos se deberían tomar para entrenar de esta forma?

Yo a los miembros de mi grupo les pido que se realicen un chequeo médico de rutina que incluya una ergometría y un electrocardiograma. Además, es importante que la gente salga con un profesional capacitado para asistirlos. Con el tiempo, los corredores toman más conciencia de hacerse los controles y de tener cuidados nutricionales para estar en forma.